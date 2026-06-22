Samuel García recibe a princesa de Japón en NL

MARIANA RODRÍGUEZ, la princesa Hisako de Takamado y el mandatario estatal, en evento realizado el pasado viernes.

EN EL MARCO de las actividades del Mundial de la FIFA 2026, y con el objetivo de fortalecer lazos entre Nuevo León y Japón, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda recibió en Palacio de Gobierno a la princesa Hisako de Takamado, quien entre sus actividades recorrió, además, el Jardín Japonés del Nuevo Parque del Agua, en donde se develó una placa conmemorativa en su honor.

Durante el encuentro diplomático, donde también estuvo presente la titular de AMAR a NL, Mariana Rodríguez Cantú, el mandatario estatal y la integrante de la familia imperial japonesa dialogaron sobre los lazos de amistad, cooperación e intercambio cultural que existen entre la nación asiática y la entidad, que alberga una importante comunidad y presencia de empresas japonesas.

La visita de la la princesa forma parte de una gira institucional que busca fortalecer las relaciones entre Japón y México, además de promover el entendimiento mutuo entre ambas naciones. En la reunión también participaron autoridades estatales y representantes diplomáticos.

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El Tip: La agenda de la integrante de la familia real japonesa contempló reuniones oficiales y visitas a lugares históricos, además de su presencia en el juego contra Túnez.

Durante el encuentro, el gobernador le obsequió a la princesa Takamado una pieza elaborada en alabastro de Galeana, diseñada por el reconocido diseñador industrial Jorge Diego Etienne en colaboración con el maestro artesano Francisco Charles, ganador del Gran Premio Nacional de Arte Popular. La obra simboliza el diálogo entre tradición e innovación, así como los lazos de amistad, intercambio cultural y reconocimiento mutuo entre Nuevo León y Japón.

La reunión se dio previo al juego número mil del Mundial entre Túnez y Japón y al cual la princesa Takamado fue invitada por el mandatario estal el pasado en abril, durante su gira de trabajo por Asia.

El Jardín Japonés, destinado a fortalecer el entendimiento mutuo y la buena voluntad entre los pueblos, responde a la tradición de los grandes parques del mundo de incorporar espacios culturales y paisajísticos que promueven el diálogo entre civilizaciones y enriquecen la experiencia de los visitantes.