GN refuerza su respuesta operativa con tecnología

De una fuerza inicial cercana a 70 mil integrantes, la Guardia Nacional incrementó sus elementos a 130 mil en siete años y amplió sus capacidades operativas en áreas de investigación, inteligencia, ciberseguridad, carreteras, atención ciudadana y proximidad social.

Alejandro Rivas Salgado, general brigadier de Estado Mayor y subjefe operativo de la corporación, afirmó que ese crecimiento permitió a la dependencia sostener tareas de seguridad pública, apoyo estatal, vigilancia en aeropuertos, fronteras, centros turísticos y protección del patrimonio cultural.

El Dato: En septiembre de 2024 se aprobó una reforma constitucional que transfirió el control operativo y administrativo de la GN de la SSPC a la Secretaría de la Defensa Nacional.

En entrevista para La Razón, el mando federal ubicó el aumento de personal como el cambio más visible dentro de la institución. La expansión no sólo implicó más integrantes, también abrió áreas técnicas para análisis de datos, operaciones focalizadas y de respuesta ante las emergencias reportadas por la ciudadanía.

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Visto desde la operación diaria, el avance numérico sirve como base para dividir tareas y sostener frentes de atención simultáneos. El subjefe operativo señaló que hay especialistas para la seguridad en carreteras, turística, patrimonio cultural, atención ciudadana e investigación en inteligencia.

088 es el número para denunciar delitos ante la GN

El entrevistado coloca el crecimiento de la fuerza castrense como punto de partida para detallar su capacidad de reacción. Con esa estructura, destaca, la fuerza federal opera mediante ocho coordinaciones territoriales y 53 de unidad.

Rivas Salgado señaló que la institución mantiene presencia en las 32 entidades federativas, aunque el despliegue aumenta en zonas con presión delictiva reciente. Entre esos casos mencionó Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Sinaloa, por la actividad de grupos criminales, lo que implica acciones más precisas.

A diferencia de una estrategia por estado, el subjefe operativo describió un modelo único con ajustes locales. En las mesas de Coordinación para la Paz, autoridades de los tres niveles de Gobierno cruzan investigación e inteligencia para planear operativos contra generadores de violencia, drogas, precursores químicos y otras conductas delictivas.

Para medir dónde debe crecer la presencia operativa, la Guardia Nacional utiliza mapas de calor, horarios de incidencia y registros delictivos. Rivas Salgado explicó que estas herramientas permiten ubicar zonas, momentos y patrones con mayor riesgo. Con esa información, las unidades definen despliegues focalizados y no sólo patrullajes generales en espacios con demanda de seguridad.

Si el primer salto institucional estuvo en el número de elementos, el segundo se concentra en la especialización de las tareas. El general brigadier citó personal dedicado en áreas carreteras, investigación, inteligencia, atención ciudadana, proximidad social y análisis de información.

Al explicar el proceso de fortalecimiento interno de la dependencia “Hemos desarrollado muchas capacidades a lo largo de estos siete años”, explicó.

Otro indicador del cambio aparece en la distribución de funciones. Rivas Salgado aclaró que no todo el personal recibe el mismo entrenamiento porque la institución se divide tareas por área policial: “No todo el personal realiza actividades de investigación e inteligencia”. La formación, expuso, responde a funciones concretas y no a un porcentaje general sobre el estado de fuerza.

Respecto a la prevención, el mando aclaró que no existe una cifra única porque toda presencia también cumple una función disuasiva. Calculó que cerca de la mitad del personal participa en tareas preventivas, mientras otro bloque realiza operaciones específicas contra objetivos vinculados con violencia: “Todos hacemos actividades preventivas”.

El crecimiento de este cuerpo de seguridad también ha dado prioridad operativa al desarrollo tecnológico. El mando mencionó ciberseguridad, Inteligencia Artificial y análisis predictivo como herramientas que la Guardia Nacional busca consolidar. Aclaró que la institución no enfrenta limitaciones estructurales, aunque sí identifica áreas de oportunidad en el uso de nuevas capacidades para procesar información y tomar decisiones.

El general explicó que los análisis predictivos elaborados con Inteligencia Artificial les ayudan a anticipar riesgos, definir zonas de atención y prevenir delitos antes de que escalen afectaciones. Según el mando: “el análisis predictivo permite definir áreas de riesgo y planear operaciones con base en patrones”.

Más crecimiento también exige contacto con la población, según Rivas Salgado, la corporación realiza contacto ciudadano con pláticas vecinales, visitas a escuelas, actividades deportivas y acercamiento comunitario para que las personas conozcan su labor: “Esto nos permite un acercamiento con la sociedad para conocerlos y que nos conozcan”.

También advirtió que el entorno digital requiere vigilancia especializada, debido al uso creciente de plataformas que vulneran la seguridad digital por parte de hackers y a los intentos de grupos criminales por aprovechar esos espacios.

El subjefe operativo destacó la relevancia de la denuncia ciudadana dentro de su estructura de acción, e informó que el número 088 funciona como vía directa de atención para reportar bloqueos, ataques armados, robos en carreteras y otros hechos que afectan a la población: “Se atiende la situación que se presente”.

El general brigadier pidió a la población confianza hacia la corporación castrense y llamó a la ciudadanía a acercarse y denunciar los delitos ante cualquier unidad cuando perciba un riesgo para su seguridad o la de sus familiares.