Riesgo de inundaciones

Alerta de lluvia intensa en más de 20 entidades

Las ondas tropicales ocho y nueve mantuvieron bajo alerta a 22 estados por lluvias intensas, con riesgos de inundaciones, deslaves y afectaciones viales

Aspecto de las inundaciones causadas por lluvias en colonia Azteca, Venustiano Carranza, CDMX, en imagen de archivo.
Aspecto de las inundaciones causadas por lluvias en colonia Azteca, Venustiano Carranza, CDMX, en imagen de archivo. Foto: Cuartoscuro
Por:
Elizabeth Hernández

Las ondas tropicales ocho y nueve mantuvieron este domingo bajo alerta a gran parte del territorio nacional, en donde las lluvias no sólo representaron afectaciones en vialidades, sino también riesgos de corrientes repentinas, deslaves y complicaciones en los traslados en 22 entidades del país.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar medidas preventivas y mantenerse atenta a los avisos de las autoridades.

  • El Tip: El SMN reportó que la onda tropical 10 se aproxima al sureste de México por la península de Yucatán; provocará fuertes lluvias, descargas eléctricas y caída de granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de varios sistemas atmosféricos favoreció precipitaciones intensas, acompañadas en algunas regiones por descargas eléctricas y caída de granizo.

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Los acumulados más importantes se concentraron en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se pronosticaron lluvias de entre 50 y 75 milímetros.

En otra amplia zona del país se registraron lluvias de 25 a 50 milímetros en Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Durante la jornada, Protección Civil reiteró recomendaciones para reducir riesgos, como: evitar acercarse a ríos, arroyos, canales, barrancas y pasos de agua, así como mantenerse alejado de zonas con laderas inestables, sugerencias que se mantienen para este lunes.

Autoridades federales, estatales y municipales mantienen acciones de vigilancia en puntos identificados como vulnerables a inundaciones o deslizamientos.

La CNPC informó que las instancias de emergencia permanecen atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas y preparadas para activar medidas de apoyo. La dependencia insistió en que la prevención sigue siendo una herramienta clave frente a fenómenos naturales, especialmente en regiones donde las lluvias pueden intensificarse en poco tiempo y afectar caminos, viviendas o servicios.

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