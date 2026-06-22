Alerta de lluvia intensa en más de 20 entidades

Aspecto de las inundaciones causadas por lluvias en colonia Azteca, Venustiano Carranza, CDMX, en imagen de archivo.

Las ondas tropicales ocho y nueve mantuvieron este domingo bajo alerta a gran parte del territorio nacional, en donde las lluvias no sólo representaron afectaciones en vialidades, sino también riesgos de corrientes repentinas, deslaves y complicaciones en los traslados en 22 entidades del país.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a reforzar medidas preventivas y mantenerse atenta a los avisos de las autoridades.

El Tip: El SMN reportó que la onda tropical 10 se aproxima al sureste de México por la península de Yucatán; provocará fuertes lluvias, descargas eléctricas y caída de granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de varios sistemas atmosféricos favoreció precipitaciones intensas, acompañadas en algunas regiones por descargas eléctricas y caída de granizo.

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Los acumulados más importantes se concentraron en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se pronosticaron lluvias de entre 50 y 75 milímetros.

En otra amplia zona del país se registraron lluvias de 25 a 50 milímetros en Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Durante la jornada, Protección Civil reiteró recomendaciones para reducir riesgos, como: evitar acercarse a ríos, arroyos, canales, barrancas y pasos de agua, así como mantenerse alejado de zonas con laderas inestables, sugerencias que se mantienen para este lunes.

Autoridades federales, estatales y municipales mantienen acciones de vigilancia en puntos identificados como vulnerables a inundaciones o deslizamientos.

La CNPC informó que las instancias de emergencia permanecen atentas a la evolución de las condiciones meteorológicas y preparadas para activar medidas de apoyo. La dependencia insistió en que la prevención sigue siendo una herramienta clave frente a fenómenos naturales, especialmente en regiones donde las lluvias pueden intensificarse en poco tiempo y afectar caminos, viviendas o servicios.