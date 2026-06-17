Posiciona Abelina López a Acapulco en el mercado turístico de Puebla

Presenta la oferta del puerto ante agentes de viajes y representantes del sector

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, presentó la oferta de servicios, atractivos y conectividad del puerto durante la Caravana de Promoción Turística, como parte de acciones para fortalecer su presencia en plazas emisoras prioritarias del país.

En compañía del secretario de Turismo, Noé Peralta Herrera, la alcaldesa dio a conocer ante más de 140 agentes de viajes y representantes del sector la oferta hotelera, así como la diversidad de opciones del destino.

La relación entre ambas ciudades mantiene un carácter histórico y estratégico para el desarrollo turístico. El estado figura como uno de los principales mercados emisores de visitantes hacia el puerto, por lo que fortalecer este vínculo incide en el incremento del flujo turístico, el intercambio comercial y el dinamismo económico regional.

De manera coordinada con el Gobierno del Estado de Guerrero y el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, el Gobierno Municipal promueve acciones de vinculación que consolidan al destino como un espacio competitivo, cercano y en transformación para las familias mexicanas.

A la convocatoria asistieron el director de Promoción y Relaciones Públicas de la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla, Juan Carlos Rincón; el secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla, Jaime Raúl Oropeza Casas; la representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Alexa Alarcón; la directora operativa del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, Aida Patricia Pérez Pérez; el presidente nacional de Skal International, Rodrigo Álvarez y Jiménez; el director general de Televisa Puebla, Gerardo Jean; la chef internacional Susana Palazuelos y el empresario Gabriel Posada Cueto.

También asistieron la directora operativa del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco, Aida Patricia Pérez Pérez; el presidente nacional de Skal International, Rodrigo Álvarez y Jiménez; el director general de Televisa Puebla, Gerardo Jean; la chef internacional Susana Palazuelos y el empresario Gabriel Posada Cueto.

A través de la Secretaría de Turismo Municipal, se fortalecen acciones de promoción que contribuyen a consolidar a Acapulco como uno de los destinos preferidos de México, al generar nuevas oportunidades para el sector turístico y la economía local.

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FGR