Abelina López inaugura vuelo directo AIFA-Acapulco para impulsar el turismo en el puerto.

La apertura de la ruta directa entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Acapulco marca una nueva etapa para la conectividad del puerto al acercarlo a uno de los principales puntos de enlace aéreo del país, ampliar las posibilidades de movilidad para miles de viajeros y propiciar mayores oportunidades para una actividad turística que mantiene indicadores positivos de crecimiento, destacó la presidenta Abelina López Rodríguez durante el anuncio e inicio de operaciones de este nuevo servicio de la aerolínea Mexicana.

Durante el acto protocolario celebrado en las instalaciones del AIFA, la alcaldesa Abelina López Rodríguez y el secretario de Turismo Municipal, Noé Peralta Herrera, acompañaron el arranque de esta ruta, la cual acerca a visitantes de distintas regiones del país a uno de los sitios vacacionales más emblemáticos de México y afianza los vínculos que históricamente han distinguido a Acapulco como referente nacional del sector.

López Rodríguez expresó que este enlace abre nuevas oportunidades para el puerto al facilitar el acceso desde la zona metropolitana más grande del país, además de permitir que más personas disfruten de la riqueza natural, cultural y gastronómica que caracteriza a este destino de playa.

Asimismo, reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como la coordinación permanente con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para fortalecer la conectividad aérea del destino y generar mejores condiciones para el desarrollo turístico del puerto. De igual forma, agradeció la confianza de Mexicana para reincorporar a Acapulco dentro de su red de vuelos.

Esta nueva alternativa de transporte refleja la confianza que existe en Acapulco y en el dinamismo que mantiene su industria turística. Durante mayo de 2026, el puerto registró un crecimiento de 17.1 por ciento en la llegada de pasajeros por vía aérea, al pasar de 52 mil 620 a 61 mil 594 viajeros en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De enero a mayo de este año, la llegada de pasajeros por vía aérea aumentó 7.7 por ciento respecto al mismo lapso de 2025. Además, Guerrero incorporó ocho rutas durante los últimos doce meses, cinco de ellas destinadas a fortalecer la conectividad de Acapulco.

En las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), acompañamos el corte de listón de la ruta aérea AIFA - Acapulco, operada por Mexicana, que fortalece la conectividad de nuestra ciudad con el centro del país, con la CDMX, su zona metropolitana y las… pic.twitter.com/WNdOqQKXOc — Abelina López Rodríguez (@AbelinaLopezR) June 4, 2026

“Es una oportunidad para impulsar la movilidad de pasajeros”

El director general de Mexicana, Leobardo Ávila Bojórquez, afirmó que el inicio de operaciones representa una oportunidad para impulsar la movilidad de pasajeros, incentivar la actividad turística y favorecer el intercambio económico entre ambas regiones.

El directivo señaló que esta nueva frecuencia también contribuye al reencuentro de familias, amplía las opciones de traslado para la población y acerca oportunidades de desarrollo a los lugares atendidos por la aerolínea.

Como parte de la ceremonia inaugural, autoridades federales, estatales y municipales participaron en el corte de listón que marcó el comienzo formal de operaciones de la ruta AIFA-Acapulco.

Posteriormente, los pasajeros del vuelo inaugural recibieron obsequios representativos del puerto como muestra de la identidad, tradición y hospitalidad que distinguen a este destino.

El primer vuelo proveniente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), operado por Mexicana, llegó esta tarde al Aeropuerto Internacional de Acapulco.



Junto a los compañeros de la Secretaría de Turismo de Acapulco, de Sectur Guerrero, Fidetur y empresarios del sector… pic.twitter.com/YNikafPK9O — Abelina López Rodríguez (@AbelinaLopezR) June 5, 2026

Horarios de vuelos AIFA - Acapulco

La nueva ruta operará tres veces por semana; los jueves y viernes los vuelos partirán del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a las 16:00 horas y arribarán a Acapulco a las 17:00 horas; el regreso saldrá del puerto a las 17:40 horas y llegará a las 18:40 horas.

Los domingos la salida será a las 20:00 horas, con llegada a las 21:00 horas, mientras que el vuelo de retorno despegará a las 21:40 horas y aterrizará a las 22:40 horas.

Al evento asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellas el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco; representantes del sector turístico; directivos de Mexicana e integrantes del Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco.

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JVR