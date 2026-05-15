Previo al Mundial 2026

Gobierno de San Luis Potosí fortalece compañerismo con torneo varonil interdependencias

El Torneo Apertura 2026 de Futbol Varonil Interdependencias llegó a su octava jornada en un ambiente de sana competencia y convivencia

EU habría pedido triplicar acusaciones contra políticos mexicanos ligados al narco, según NYT.
EU habría pedido triplicar acusaciones contra políticos mexicanos ligados al narco, según NYT. Foto: Especial.
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La Razón Online

Con el respaldo del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer la integración y el bienestar laboral entre el personal de la administración pública, la Oficialía Mayor (OM) dio continuidad al Torneo Apertura 2026 de Futbol Varonil Interdependencias, que este fin de semana llega a su octava jornada de actividades.

Este tipo de encuentros deportivos representan más que una competencia en la cancha, ya que contribuyen a fortalecer el compañerismo, generar un ambiente laboral armonioso y favorecer el desempeño diario de las y los trabajadores, impactando positivamente en la atención y los servicios que se brindan a las familias potosinas.

En el ámbito deportivo y a cinco jornadas de concluir la fase regular, la Secretaría de Finanzas (Sefin) encabeza el bloque medio de la clasificación con 14 unidades, seguida por las representaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Parque Tangamanga I, ambos con 13 puntos. Estás actividades fortalecen el cambio que se vive y se siente mediante la convivencia, el trabajo en equipo y el bienestar institucional.

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