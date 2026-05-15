Edomex acumula 281 mil empleos formales, la cifra más alta en 27 años.

El Estado de México se consolida como el principal generador de empleo formal del país al acumular 281 mil 366 nuevos puestos de trabajo registrados ante el IMSS desde septiembre de 2023 hasta abril de 2026, la cifra más alta para la entidad en los últimos 27 años. Los datos fueron presentados por la Secretaría de Desarrollo Económico estatal durante una actualización de indicadores económicos.

A más de dos años del inicio del Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, el Edomex se mantiene en el primer lugar nacional en generación de empleo formal y concentra 37.4 por ciento de todos los nuevos trabajos creados en México durante ese periodo, es decir, casi cuatro de cada 10 plazas laborales abiertas en el país.

El crecimiento del empleo ha estado acompañado por una estrategia enfocada en atraer inversiones, acelerar trámites y fortalecer corredores industriales y logísticos. La administración estatal sostiene que uno de los objetivos centrales ha sido posicionar al Estado de México como un territorio competitivo para empresas nacionales y extranjeras, aprovechando su infraestructura, conectividad y mano de obra calificada.

En materia de inversión, la entidad acumula 169 mil 766 millones de pesos de capital nacional entre septiembre de 2023 y marzo de 2026, además de 14 mil 434 millones de dólares de inversión extranjera. Tan sólo en el primer trimestre de este año se registraron más de 20 mil millones de pesos en inversión nacional y 2 mil 228 millones de dólares provenientes de sectores como automotriz, logística, farmacéutica, construcción y comercio.

Las inversiones se concentran principalmente en regiones industriales como Toluca, Lerma, Tultitlán, Cuautitlán, Nextlalpan y la zona vinculada al AIFA en Tultepec, además de corredores de desarrollo habitacional en Huixquilucan y el Valle de Toluca. Empresas de Estados Unidos, Alemania, Suiza, Australia y Países Bajos figuran entre las que mantienen proyectos en territorio mexiquense.

La estrategia económica estatal también contempla expansión de corredores productivos ligados a logística, agroindustria, economía social e industria, con el objetivo de llevar inversión y empleo a distintas regiones del estado. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez apuesta a mantener el liderazgo nacional en empleo formal mientras busca consolidar al Edomex como uno de los principales polos económicos y de inversión del país.

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JVR