Guanajuato: va inversión de 200 mdp para policías

TRAS AFIRMAR que la seguridad se construye con confianza y corresponsabilidad, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, anunció la inversión de 200 millones de pesos para profesionalizar a las policías municipales, mejorar su equipamiento, fortalecer sus capacidades y garantizar mejores condiciones laborales.

Durante la sexta sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la mandataria estatal expuso que se aprobaron los lineamientos del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal 2026.

El Tip: La determinación se dio luego de que el pasado 25 de enero un grupo armado disparó contra varias personas que convivían en un campo deportivo en Salamanca.

En entrevista por la tarde durante una gira de trabajo en el municipio de Uriangato, la gobernadora dijo que, tras lo ocurrido en Salamanca, ya se tienen líneas claras de investigación y será la Fiscalía General del Estado la que informe en su momento los resultados de las indagatorias.

Durante la reunión, Libia Dennise aprovechó para reiterar su respaldo a César Prieto, presidente municipal de Salamanca, por los recientes acontecimientos ocurridos en la comunidad Loma de Flores.

La gobernadora refrendó su apoyo a cada uno de los 46 municipios, al presidir la sexta sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en la que, entre otros temas, se abordaron los Lineamientos, Criterios, Fórmula de Distribución y Catálogo de Bienes y Servicios para el Otorgamiento del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal para el año 2026.

En esta sesión también se presentó el informe de actividades en materia de prevención social de la violencia y delincuencia, en el cual se dio cuenta de las acciones focalizadas en la atención de factores de riesgo, promoción de la convivencia y fortalecimiento del tejido social.

Asimismo, se trataron las consideraciones en materia de evaluación y control de confianza, clave para asegurar que las instituciones de seguridad cuenten con personal íntegro, preparado y avalado por estándares nacionales.