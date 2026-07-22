Ejército Mexicano refuerza seguridad en Zacatecas con 100 elementos de Fuerzas Especiales.

Cien elementos de élite del Ejército Mexicano, del Cuerpo de Fuerzas Especiales, arribaron este miércoles a Zacatecas para reforzar la seguridad; su misión: intensificar patrullajes y acciones disuasivas en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, puntos clave afectados por la violencia.
El contingente partió de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, aterrizando en el Aeropuerto Internacional “General Leobardo C. Ruiz”; se integraron de inmediato a la 11/a. Zona Militar.
Este despliegue forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y es una medida permanente para fortalecer la paz en Zacatecas; los 100 efectivos se suman a 400 elementos del Ejército y Guardia Nacional, desplegados el 19 de julio.
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Además, el envío de tropas ocurrió después del hallazgo de 10 cuerpos con signos de tortura en diferentes zonas de Zacatecas.
Las Fuerzas Especiales realizarán reconocimientos terrestres y patrullajes estratégicos para acotar actividades delictivas; la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) enfatiza que las operaciones se apegarán al marco jurídico vigente, incluyendo la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y respeto a los derechos humanos.
La SEDENA busca fortalecer capacidades operativas de la 11/a. Zona Militar y la colaboración con los tres órdenes de gobierno; el objetivo: localizar y desarticular organizaciones delictivas y generadores de violencia que afectan la tranquilidad de Zacatecas.
Este esfuerzo coordinado con autoridades estatales y municipales busca impactar directamente la percepción de seguridad y reducir la incidencia delictiva, contribuyendo a la recuperación de espacios públicos para el bienestar social.
La llegada de estas tropas de élite subraya el compromiso federal con la estabilidad y seguridad en Zacatecas, entidad que ha enfrentado desafíos significativos en seguridad pública.
Estas acciones precisas y responsables buscan restaurar la calma y garantizar un entorno más seguro para los habitantes, consolidando esfuerzos para mantener la paz social en la región.
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JVR