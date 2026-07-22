Ejército Mexicano refuerza seguridad en Zacatecas con 100 elementos de Fuerzas Especiales.

Cien elementos de élite del Ejército Mexicano, del Cuerpo de Fuerzas Especiales, arribaron este miércoles a Zacatecas para reforzar la seguridad; su misión: intensificar patrullajes y acciones disuasivas en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, puntos clave afectados por la violencia.

El contingente partió de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, aterrizando en el Aeropuerto Internacional “General Leobardo C. Ruiz”; se integraron de inmediato a la 11/a. Zona Militar.

Este despliegue forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y es una medida permanente para fortalecer la paz en Zacatecas; los 100 efectivos se suman a 400 elementos del Ejército y Guardia Nacional, desplegados el 19 de julio.

Además, el envío de tropas ocurrió después del hallazgo de 10 cuerpos con signos de tortura en diferentes zonas de Zacatecas.

Las unidades operativas movilizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional abordaron la aeronave en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. ı Foto: Especial.

Las Fuerzas Especiales realizarán reconocimientos terrestres y patrullajes estratégicos para acotar actividades delictivas; la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) enfatiza que las operaciones se apegarán al marco jurídico vigente, incluyendo la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y respeto a los derechos humanos.

La SEDENA busca fortalecer capacidades operativas de la 11/a. Zona Militar y la colaboración con los tres órdenes de gobierno; el objetivo: localizar y desarticular organizaciones delictivas y generadores de violencia que afectan la tranquilidad de Zacatecas.

Este esfuerzo coordinado con autoridades estatales y municipales busca impactar directamente la percepción de seguridad y reducir la incidencia delictiva, contribuyendo a la recuperación de espacios públicos para el bienestar social.

Este nuevo despliegue del Ejército Mexicano refuerza las acciones emprendidas previamente junto con la Guardia Nacional. ı Foto: Especial.

La llegada de estas tropas de élite subraya el compromiso federal con la estabilidad y seguridad en Zacatecas, entidad que ha enfrentado desafíos significativos en seguridad pública.

Estas acciones precisas y responsables buscan restaurar la calma y garantizar un entorno más seguro para los habitantes, consolidando esfuerzos para mantener la paz social en la región.

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JVR