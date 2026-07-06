Suprema Corte frena a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero y da la razón a Abelina López

Frena Suprema Corte a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero y da la razón a Abelina López.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha frenado a la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Guerrero, dictaminando que no puede revisar recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN). Esta decisión, a favor del Ayuntamiento de Acapulco, pone fin a una disputa de más de un año y sienta un precedente crucial para los municipios.

La resolución, emitida el 6 de julio de 2026, aclara que la fiscalización de estos fondos es atribución exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El ministro Arístides Guerrero García presentó el proyecto que invalidó el procedimiento de la ASE, reafirmando que solo la instancia federal puede auditar fondos del Gobierno de México.

“La SCJN precisó que, si bien las entidades de fiscalización superior de los estados pueden revisar recursos estatales o municipales propios e, incluso, colaborar en los procedimientos de fiscalización, ello no les permite sustituir ni ejercer directamente las facultades que la Constitución Política Federal reserva de manera exclusiva a la ASF respecto de las aportaciones federales”, indicó la Corte.

Conflicto se originó en el ejercicio fiscal de 2023

El conflicto se originó en el ejercicio fiscal 2023, un año desafiante para Acapulco por el huracán Otis. La ASF ya había auditado mil 122 millones de pesos en recursos federales del Ayuntamiento, con una única solicitud de aclaración por 3.7 millones de pesos, solventada en octubre de 2025.

Pese a ello, el órgano local inició su propia revisión sobre 898.6 millones de pesos del FAISMUN. El Ayuntamiento, encabezado por Abelina López Rodríguez, se negó a entregar la documentación, argumentando que la auditoría correspondía exclusivamente a la ASF. Este argumento constitucional fue el que la SCJN validó.

La controversia constitucional 174/2025 fue promovida por Acapulco. Desde mediados de 2025, el Máximo Tribunal concedió suspensiones para detener las actuaciones de la ASE, ratificándolas por unanimidad en enero de 2026.

“Hoy la Corte deja un gran precedente”: Abelina López

Al conocer la resolución, la alcaldesa con licencia, Abelina López Rodríguez, enfatizó: “Hoy la Corte deja un gran precedente. Este no es un tema para Abelina; es para todos los municipios del Estado. Nuestra prioridad siempre ha sido trabajar para nuestro pueblo”.

Esta determinación no solo desactiva un frente legal importante para Acapulco, sino que establece un criterio de alcance nacional. Define los límites de actuación de los órganos estatales de control financiero sobre fondos federales transferidos a municipios, un debate crucial para las haciendas locales y la revisión de cuentas en el país.

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JVR