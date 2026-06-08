SCJN desmiente supuesto relevo en su presidencia; sucesión es ‘meramente especulativa’

El Pleno de la Suprema Corte, en una fotografía ilustrativa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó las versiones que han circulado en diversos medios de comunicación sobre un supuesto relevo próximo en la presidencia del máximo tribunal del país y aseguró que no existe ninguna discusión ni acuerdo al respecto, al tiempo que calificó dichas versiones como “meramente especulativas”.

A través de una tarjeta informativa, la Corte precisó que el Pleno no ha sostenido reuniones ni conversaciones relacionadas con un eventual cambio en la presidencia del Alto Tribunal.

“El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha celebrado sesión pública o privada, ni se han sostenido diálogos en Pleno relacionados con dicho relevo”, señaló el máximo órgano jurisdiccional del país.

Actual presidencia aún no cumple un año en funciones

La SCJN recordó además que la actual presidencia, que encabeza el ministro Hugo Aguilar Ortiz, aún no cumple un año de ejercicio dentro del periodo de dos años que le corresponde encabezar al Poder Judicial, por lo que descartó que exista algún proceso de sucesión en marcha.

“Es importante señalar que la actual Presidencia de la SCJN aún no cumple un año de ejercicio de los dos que le corresponden, por lo que cualquier versión sobre una futura sucesión resulta meramente especulativa y no corresponde a hechos o decisiones adoptadas por este Alto Tribunal”, indicó.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ı Foto: Cuartoscuro

La institución también expresó preocupación por la difusión de estas versiones y consideró que no favorecen el adecuado funcionamiento interno de la Corte.

“La Presidencia de la SCJN estima que estas versiones no contribuyen a mantener la armonía necesaria para el correcto desempeño de sus responsabilidades constitucionales”, sostuvo.

El pronunciamiento ocurre luego de que en distintos espacios periodísticos se difundieran versiones sobre una posible sustitución en la presidencia de la Suprema Corte, información que el máximo tribunal negó de manera categórica.

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cehr