SCJN inaugura exposición del muralista mexicano Antonio González Orozco

En un reconocimiento a la obra del muralista mexicano Antonio González Orozco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inauguró la exposición “Crónica de una Nación: La Mirada de Antonio González Orozco”.

En representación del ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, el secretario general de la Presidencia, José Hernández Hernández, describió al muralista como un “Ixtlamatique”; es decir, como “quien tiene la sabiduría, que es capaz de reflejar en su obra escultórica y en su obra histórica la sabiduría, que es posible advertirla a través de la mirada”.

Al inaugurar la muestra en el área de murales del Máximo Tribunal, el ministro Irving Espinosa Betanzo dijo que “la cultura no es un privilegio, sino un derecho fundamental y una condición indispensable para construir sociedades más libres, pacíficas, incluyentes y seguras […] el arte y la cultura, cuando son accesibles para todas las personas, sin discriminación, sin estereotipos y sin marginación, se convierten en una fuerza capaz de reducir desigualdades, ampliar horizontes de libertad y fortalecer los valores republicanos que sostienen nuestra vida en común”.

SCJN inaugura exposición de Antonio González Orozco. ı Foto: Cortesía

Antonio González Arriaga, hijo del muralista, agradeció a las ministras y ministros de la SCJN, por abrir sus puertas a la obra de su padre, y afirmó que la filosofía del artista era “que los pintores no deben, o no deberían, darse a conocer por sus participaciones en todos lados, sino a través de lo que hacen con sus manos, a través de su proceso creativo”.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que el derecho “guarda un importante vínculo con el arte para proteger en especial su relación con el autor, su obra, a través de la tutela de los derechos. También es reflejo o debe ser, de las transformaciones de la sociedad, que es destinataria de sus normas, receptor de lo que las distintas manifestaciones del arte están plasmando”.

En su mensaje, la ministra Loretta Ortiz Ahlf realizó una breve semblanza del muralista y recordó sus principales obras. Aseguró que esta exposición “es una celebración a este trabajo y nos invita a reencontrar nuestra historia con respeto, dignidad y gran admiración”.

La ministra María Estela Ríos González, en tanto, indicó que la obra de Antonio González Orozco “es un arte que no se queda en los muros, sino que invita a pensar, a reconocer nuestra historia, nuestra identidad y en general nuestros problemas nacionales”.

SCJN inaugura exposición de Antonio González Orozco. ı Foto: Cortesía

En su oportunidad, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra expuso que tanto la justicia como el arte, “exigen una forma atenta de mirar, exige ver los principios fundamentales, pero también sus efectos en la vida cotidiana de las personas, exige reconocer las instituciones, pero también a quienes le dan sentido”.

Salvador Rueda Smithers, director del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, realizó un recorrido por la obra del muralista originario de Chihuahua y dijo que su obra “cuyas imágenes de su mano marcaron nuestras conciencias, porque nada simples son aquellas historias que nos llevan a pensar en los hombres justos y en los artistas y su papel en el exacto mecanismo del mundo”.

En representación de la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y de Alejandra de la Paz Nájera, directora general del INBAL, la subdirectora General del Patrimonio Artístico Inmueble, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Dolores Martínez Orralde, agregó que la exposición “es un acto de reconocimiento y de justicia a una trayectoria de más de seis décadas dedicadas a la creación artística, a la reflexión sobre nuestra identidad colectiva y a la construcción de una narrativa visual que permitió a generaciones de mexicanas y mexicanos comprender y dialogar con su propia historia”.

SCJN inaugura exposición de Antonio González Orozco. ı Foto: Cortesía

Durante la inauguración, se transmitió el documental “Pinceles de la memoria. Antonio González Orozco”, realizado por Plural TV, donde se mostró la obra del muralista mexicano.

Antonio González Orozco, quien en vida fue reconocido a nivel nacional e internacional, es considerado uno de los grandes precursores del movimiento muralista en México. A través de su obra realizó una profunda interpretación de los derechos y procesos sociales, mostrando el desarrollo de la institucionalidad, la evolución de los derechos sociales y la soberanía nacional sobre sus recursos.

Su trabajo también alude a los principios constitucionales de protección integral de niñas, niños y adolescentes, el derecho a la identidad cultural y a la salvaguarda de la diversidad étnica y lingüística de la Nación, valores supremos que la SCJN tutela por encima de disposiciones particulares.

La exposición “Crónica de una Nación: La Mirada de Antonio González Orozco”, permanecerá abierta a partir de este martes 9 y hasta el próximo 12 de junio.

cehr