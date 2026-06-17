SCJN abre la puerta al debate sobre la eutanasia en México

Sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una fotografía ilustrativa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió reasumir competencia para analizar un amparo que cuestiona la prohibición absoluta de la eutanasia en México, un caso que podría llevar al máximo tribunal del país a pronunciarse sobre el derecho a decidir el final de la propia vida frente a enfermedades terminales.

Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte determinó asumir el estudio del Amparo en Revisión 147/2026, en el que se plantea si las normas sanitarias y penales que prohíben la eutanasia son compatibles con los derechos a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad.

Durante la discusión, el ministro Arístides Guerrero García sostuvo que se trata de un tema que ha sido abordado por diversos tribunales y legislaciones en el mundo y que merece ser discutido por el tribunal constitucional mexicano .

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“Creo que dentro del contexto y del debate internacional ha sido una temática de relevancia y es el motivo por el cual creo que este Tribunal Constitucional también debe dar el debate” Arístides Guerrero García, ministro de la SCJN



El ministro Arístides Guerrero García, durante una sesión de la SCJN. ı Foto: SCJN / Cuartoscuro

El ministro Irving Espinosa Betanzo, quien junto con el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, promovió la reasunción de competencia, explicó que el caso fue presentado por una persona diagnosticada con cáncer que impugna disposiciones de salud y tipos penales relacionados con la eutanasia.

“Resultan trascendentes, relevantes y de una importancia y trascendencia excepcional para que esta Corte se pronuncie al respecto”, señaló.

Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa Mejía consideró que el asunto ofrece a la Suprema Corte la oportunidad de establecer un criterio novedoso sobre la materia.

“Este asunto nos ofrece una gran oportunidad para fijar un criterio novedoso en torno a la eutanasia y a otros procedimientos de muerte asistida” Giovanni Figueroa Mejía, ministro de la SCJN



El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía ı Foto: Cuartoscuro

Decisión no implica postura de la SCJN, aclara ministro presidente

De acuerdo con la exposición realizada en la sesión, la promovente es una mujer con formación en tanatología que ha padecido cáncer de mama y que cuestiona las disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal de la Ciudad de México que impiden acceder a mecanismos de muerte asistida, al considerar que vulneran su capacidad para decidir de manera autónoma cómo concluir su vida.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf destacó que el asunto involucra cuestiones de gran impacto constitucional. “Es relevante este asunto por las implicaciones éticas, jurídicas, sanitarias y penales que una eventual decisión pudiera generar en el sistema jurídico”, afirmó.

Ante el alcance del debate, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, aclaró que la decisión tomada este miércoles no resuelve el fondo del caso ni implica una postura de los ministros sobre la legalización de la eutanasia.

“No estamos definiendo si en este caso es constitucional o no esta prohibición absoluta, solamente estamos decidiendo si la Corte ahora atrae o reasume competencia en este caso concreto” Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN



Con esta decisión, la SCJN asumirá el análisis de uno de los temas más sensibles y controvertidos en materia de derechos humanos, bioética y libertades individuales, cuyo eventual fallo podría redefinir los alcances del derecho a decidir sobre la propia muerte en México.

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cehr