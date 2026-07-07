Zaira Cedillo perfila una mayor participación de las mujeres en las elecciones de 2027

A menos de un año de que inicie el proceso electoral de 2027 en el Estado de México, la diputada local de Morena, Zaira Cedillo Silva, aseguró que existen condiciones para fortalecer la participación política de las mujeres y consolidar la paridad alcanzada en los últimos años, al tiempo que defendió el trabajo territorial de su partido en Ecatepec y descartó un desgaste del movimiento de la Cuarta Transformación.

En entrevista con La Razón, la legisladora sostuvo que las reformas impulsadas desde el Gobierno federal y el Congreso mexiquense han permitido que la igualdad sustantiva deje de ser únicamente un discurso para convertirse en una realidad institucional, con mayor presencia de mujeres en los poderes públicos y en los gobiernos municipales.

Diputada Zaira Cedillo en Ecatepec. ı Foto: Cortesía

¿Considera que el Estado de México está preparado para garantizar la igualdad de género rumbo a las elecciones de 2027?

Zaira Cedillo (ZZ): “Sin duda alguna, hemos avanzado mucho. Hoy tenemos gobiernos más paritarios, más mujeres participando en política y también una representación de la diversidad sexual. Incluso, las reformas al Poder Judicial contemplan la paridad en un espacio que históricamente había sido ocupado principalmente por hombres. No solamente hablamos del tema en el discurso, sino con acciones, presupuesto y políticas públicas para las mujeres”.

La legisladora mexiquense destacó que la participación femenina seguirá creciendo en los próximos procesos electorales, al considerar que existe una generación de mujeres con experiencia en el servicio público y arraigo territorial.

Más infraestructura para Ecatepec

Al referirse al municipio que representa en el Congreso local, Zedillo señaló que el principal desafío continúa siendo el acceso al agua potable, el drenaje y los servicios públicos, problemas que, señaló, son una deuda histórica acumulada durante décadas.

Zedillo explicó que desde el Poder Legislativo del estado impulsa iniciativas para endurecer las sanciones contra el robo de agua y acompañar la próxima discusión de una nueva Ley del Agua para el Estado de México.

Diputada Zaira Cedillo en Ecatepec. ı Foto: Cortesía

¿Cuáles han sido las principales acciones que ha impulsado en Ecatepec?

ZC: “Hemos trabajado para defender el agua de nuestros vecinos, proponiendo que el robo de agua sea considerado un delito grave. También impulsamos reformas como la relacionada con la violencia vicaria y la despenalización del aborto. Además, mantenemos un trabajo permanente en territorio, con recuperación de espacios públicos, jornadas jurídicas, apoyo en infraestructura y programas sociales para las familias”.

La diputada aseguró que, además del trabajo legislativo, mantiene recorridos permanentes por las colonias para identificar necesidades relacionadas con inundaciones, drenajes colapsados y falta de servicios básicos.

PRESUME MÚSCULO DE LA 4T. Respecto a la reciente asamblea informativa realizada por Morena en Ecatepec, Zedillo afirmó que la participación de más de dos mil 500 personas demuestra la fortaleza del movimiento en uno de los municipios con mayor peso electoral del país.

¿Existe preocupación de que Morena pueda perder respaldo ciudadano en Ecatepec hacia 2027?

ZC: “Al contrario. Ecatepec pasó de ser el bastión del PRI a convertirse en uno de los principales bastiones de la transformación. Hoy la gente ve trabajar juntos a los tres niveles de gobierno y eso genera confianza. Morena está unido y continuará trabajando en territorio”.

La diputada local añadió que durante esa asamblea se reiteró el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y se refrendó el compromiso de defender la soberanía nacional frente a cualquier intento de injerencia externa.

No descarta buscar la alcaldía

Consultada sobre una eventual candidatura a la presidencia municipal de Ecatepec en 2027, la legisladora evitó pronunciarse de manera directa, aunque dejó abierta la posibilidad de participar si así lo determina Morena y la ciudadanía.

¿Se ve gobernando Ecatepec?

ZC: “Estamos concentrados en el trabajo legislativo y en el territorio. Vamos a estar donde el movimiento y la gente nos llamen. Será el pueblo quien decida quién encabezará las tareas en 2027”.

Zedillo afirmó que, por ser originaria del municipio, su prioridad seguirá siendo impulsar mejores condiciones para las familias ecatepenses.

Agua, seguridad y movilidad

Entre las principales problemáticas que identificó para Ecatepec, Zedillo mencionó la insuficiencia de infraestructura hidráulica, la falta de drenaje en diversas colonias y la necesidad de fortalecer la seguridad pública para atraer inversión.

Indicó que el Gobierno federal y el Gobierno del Estado han destinado recursos históricos para el oriente mexiquense, incluidos 500 millones de pesos adicionales para obras hidráulicas en Ecatepec.

En materia de movilidad, señaló que el objetivo es dejar de ser un municipio dormitorio mediante el fortalecimiento de los corredores industriales y la generación de empleos locales.

¿Qué tanto influye la seguridad para atraer inversiones y mejorar la calidad de vida?

ZC: “Los delitos de alto impacto han disminuido y el robo de vehículos registra una reducción superior al 40 por ciento. También se han combatido grupos dedicados a la extorsión que durante muchos años afectaron a comerciantes y transportistas. Esa coordinación entre los tres órdenes de gobierno genera mejores condiciones para invertir”.

Destaca el talento local

La diputada lamentó la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, aunque consideró que el torneo fortaleció el sentido de identidad nacional.

Recordó, además, que una jugadora originaria de Ecatepec forma parte de la Selección Mexicana Femenil, por lo que llamó a respaldar el próximo Mundial Femenil.

¿Qué mensaje envía después de la eliminación de México del Mundial?

ZC: “Nos ilusionamos todos como país. Más allá del resultado, demostramos que los mexicanos sabemos unirnos y sentir orgullo por nuestra identidad. Ahora viene el Mundial Femenil y tendremos la oportunidad de apoyar nuevamente a nuestra selección, donde además participa una joven originaria de Ecatepec”.

Lista para apoyar a nuestra Selección Nacional ⚽️🇲🇽

¡México, México! pic.twitter.com/PxYo0rzAjv — Zaira Cedillo Silva (@ZairaCS2) June 11, 2026

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MSL