Beatriz Mojica formaliza registro en Morena y busca la Coordinación en Guerrero.

Beatriz Mojica Morga formalizó su registro para contender por la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Guerrero, un paso clave dentro del proceso interno de Morena.

La senadora con licencia enfatizó que las decisiones fundamentales del movimiento recaen en la ciudadanía, no en grupos de poder, marcando una pauta de participación popular para el futuro político del estado. Este enfoque busca asegurar que la voz de los guerrerenses sea el motor principal de la Cuarta Transformación.

Mojica Morga, acompañada por cientos de simpatizantes guerrerenses en el World Trade Center de la Ciudad de México, destacó la importancia de la gente en el proyecto.

“Hoy no vengo sola. Hoy me acompaña Guerrero: su historia, sus pueblos, sus afromexicanos, sus regiones, su cultura, sus mujeres, sus hombres, sus jóvenes, sus trabajadores, sus comunidades y su dignidad”, expresó, subrayando la diversidad y riqueza humana de la entidad.

Beatriz Mojica confía en la voluntad ciudadana

La aspirante morenista aseguró que su participación se apega a las reglas de Morena y confía plenamente en la voluntad ciudadana.

“Lo hago con profundo respeto a Morena, a nuestra coalición y a las reglas de este proceso", afirmó, reforzando su compromiso con la institucionalidad del partido.

Subrayó que el método de selección de Morena fortalece la democracia interna y garantiza que las candidaturas reflejen el sentir popular.

“En nuestro movimiento las decisiones importantes no se toman arriba, en lo oscurito; las toma el pueblo y las va a tomar el pueblo de Guerrero. Se consulta a la gente, se escucha a la gente”, reiteró, haciendo hincapié en la transparencia y la cercanía con la base social.

El discurso de apertura remarcó que el método de selección mediante consulta directa garantiza la transparencia y empodera a las bases sociales. ı Foto: Especial.

Va por una sociedad con más derechos y oportunidades en Guerrero

Mojica Morga vinculó su aspiración a la consolidación del “segundo piso” de la Cuarta Transformación, buscando construir una sociedad con más derechos y oportunidades en Guerrero.

“Nuestro estado no está condenado ni a la violencia ni a la pobreza. Tenemos que darle el segundo piso a la transformación porque tenemos que construir esa sociedad de derechos que está construyendo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum", puntualizó, alineando su visión con la agenda nacional.

La defensa de la soberanía nacional fue otro eje central de su discurso, llamando a la unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

“Guerrero no necesita discusiones; Guerrero necesita unidad, trabajo, territorio y resultados”, sentenció, abogando por un enfoque práctico y colaborativo para el desarrollo estatal.

La aspirante también resaltó las capacidades productivas, culturales y turísticas de Guerrero, mencionando productos como el mango, coco, café, jamaica, plátano y mezcal, además de sus playas. Sin embargo, enfatizó que la mayor fortaleza del estado reside en su gente, a quienes describió como un pueblo solidario, valiente y resiliente.

Finalmente, Mojica Morga hizo un llamado a mantener la unidad durante el proceso interno de Morena, prometiendo una campaña basada en el respeto.

“Aquí no habrá descalificaciones, aquí habrá mucho respeto. Vamos a seguir caminando, vamos a defender la transformación, vamos a defender la soberanía nacional y vamos a caminar Guerrero como siempre lo hemos hecho: con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo", concluyó, reafirmando su compromiso con los principios del movimiento y la ciudadanía guerrerense.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR