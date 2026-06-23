Citlalli Hernández descarta excepciones a reglas de nepotismo en proceso interno de Morena en Guerrero

Citlalli Hernández, titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en imagen de archivo.

Previo al registro de aspirantes de Morena a la gubernatura de Guerrero, la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, advirtió que no habrá excepciones a las reglas internas del partido en materia de nepotismo, particularmente en el caso, donde se ha especulado sobre una eventual candidatura del senador con licencia Félix Salgado Macedonio.

La dirigente partidista fue enfática al señalar que la posibilidad de que se rompa la norma interna para permitir su participación en el proceso “no va a pasar”.

Félix Salgado Macedonio, senador con licencia, ha expresado públicamente su interés en contender por la gubernatura de Guerrero, cargo actualmente ocupado por su hija, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Sin embargo, los estatutos de Morena establecen restricciones que impiden la postulación de aspirantes que busquen suceder a familiares directos en funciones.

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Hernández Mora precisó que, aunque el legislador cuenta con el derecho de registrarse e incluso hacerlo en línea, como se ha especulado, la Comisión de Elecciones revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos, por lo que su eventual registro podría ser desechado el próximo sábado durante la verificación de aspirantes.

En el marco del proceso de Registro de Aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación, la dirigente partidista señaló que este mecanismo constituye una etapa previa a la definición de candidaturas rumbo a los gobiernos estatales.

Asimismo, informó que este martes sostendrá un diálogo con Salgado Macedonio, quien ha respondido a las restricciones señalando que “no se puede bajar de algo a lo que no se ha subido”.

Finalmente, Citlalli Hernández descartó que tanto el senador con licencia como otros militantes, entre ellos el caso del senador Saúl Monreal en Zacatecas, puedan buscar registrarse por otros partidos como el Partido Verde Ecologista de México o el Partido del Trabajo, al afirmar que “hay límites que se respetan” y que dichas fuerzas políticas no aceptarían ese tipo de postulaciones.

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FGR