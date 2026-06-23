Morena reporta alta participación en segundo día de registros para coordinaciones estatales

La dirigencia nacional de Morena informó que el proceso de registro de aspirantes a las coordinaciones estatales de la defensa de la transformación y la soberanía nacional avanza con una amplia participación y entusiasmo de militantes y simpatizantes interesados en encabezar los trabajos políticos del movimiento rumbo a las elecciones de 2027.

Durante la apertura del segundo día de registros, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, destacó que la jornada iniciada el lunes ha resultado exitosa y se desarrolla con orden en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México, sede habilitada para recibir a las y los aspirantes de las entidades donde se renovarán gubernaturas el próximo año.

“Lo que llevamos de registro del día lunes ha sido un proceso muy exitoso, con mucho entusiasmo. Las y los aspirantes y sus equipos han venido acá, a estas instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México, a registrarse para participar en este proceso político interno de nuestro movimiento y nuestra coalición”, señaló.

La dirigente morenista adelantó que la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, ofrecería un informe detallado sobre las entidades que serían atendidas durante la jornada de este martes, así como un corte preliminar de los registros realizados durante el primer día.

“Vamos avanzando y el día de hoy nos va a detallar nuestra compañera Citlalli Hernández los estados que vamos a recibir en este día y un breve corte de los registros del día de ayer”, indicó.

El proceso forma parte de la ruta interna que Morena y sus aliados han diseñado para definir a quienes coordinarán los trabajos de organización política en las 17 entidades donde habrá elecciones para renovar gubernaturas en 2027. Estas coordinaciones son consideradas la antesala de las futuras candidaturas de la coalición oficialista.

Al concluir su mensaje, Ariadna Montiel hizo un llamado a mantener el ánimo y la participación durante el desarrollo del proceso interno, que continuará en los próximos días con la recepción de nuevos registros.

Así se vivió el registro de las y los aspirantes a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en #Aguascalientes, #BajaCalifornia y #BajaCaliforniaSur. 🇲🇽#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/WVlNvkowso — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 23, 2026

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FGR