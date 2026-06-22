Proceso interno de Morena: 10 legisladores formalizan licencias ante la Comisión Permanente

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la solicitud de licencia por tiempo indefinido de 10 legisladores pertenecientes al Grupo Parlamentario de Morena, mismas que se votarán el día de mañana martes 23 de junio de 2026.

El movimiento legislativo coincide con el inicio del proceso de registro de aspirantes a las candidaturas para las gubernaturas del partido guinda, rumbo a las elecciones de 2027.

¿Qué legisladores del guinda solicitaron licencia?

Los documentos oficiales de control de asistencias y trámites del órgano legislativo, detallan que la diputada Julia ArceliaOlguín Serna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, solicitó separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, con efectos a partir del 21 de junio de 2026.

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Por su parte, la senadora Nora Ruvalcaba Gámez tramitó su separación por tiempo indefinido a partir del 22 de junio de 2026.

Un bloque mayoritario de representantes fijó el inicio de sus respectivas licencias por tiempo indefinido a partir del 23 de junio de 2026. En dicho grupo se encuentra integrado por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, la senadora Beatriz Robles Gutiérrez, el diputado Gilberto Herrera Ruiz y la diputada Gricelda Valencia de la Mora.

Las solicitudes presentadas ante la Comisión Permanente son distintas en las fechas de efectividad y los plazos estipulados por algunos de los representantes de Morena.

La senadora Verónica Díaz Robles solicitó su separación de las funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 26 de junio de 2026, mientras que el diputado Daniel Campos Plancarte programó el inicio de su licencia por tiempo indefinido a partir del 30 de junio de 2026.

El diputado José Narro Céspedes presentó una solicitud con un formato distinto, especificando un periodo determinado que comprende desde el 25 de junio hasta el 31 de agosto de 2026.

Para todas las solicitudes mencionadas, el trámite propuesto establece que se pondrán a consideración de la Asamblea mediante votación económica del día de mañana 23 de junio de 2026.

‼️‼️ Mañana 5 senadores y 5 diputados federales de Morena solicitan a la Comisión Permanente licencia para separase del cargo.



Nueve de ellos van por las gubernaturas de Aguascalientes, Colima, Michoacán, Querétaro y Zacatecas. pic.twitter.com/MHpv1D0UCq — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) June 23, 2026

Inicia el proceso interno de Morena rumbo al 2027

Este movimiento coordinado de solicitudes de licencia ocurrió en el marco del arranque de los procesos internos de selección del partido. Morena abrió este lunes de forma oficial las inscripciones para quienes buscan contender por las candidaturas a los gobiernos estatales en los comicios de 2027.

La primera etapa del proceso de registro abarca exclusivamente a las entidades de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. Las autoridades partidistas confirmaron que los primeros registros de aspirantes a la candidatura gubernamental se realizaron de manera digital por medio de internet.

El flujo de interesados en participar en la contienda interna de Morena comenzó a presentarse desde las primeras horas de la apertura de la convocatoria para las gubernaturas que estarán en disputa en el año 2027.

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JVR