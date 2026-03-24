Claudia Sheinbaum cuestiona a oposición rumbo a elecciones del 2027

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó las decisiones que se han comenzado a perfilar dentro de partidos de oposición, como Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a las siguientes elecciones federales.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal calificó como “curioso” la posible aspiración del emecista Luis Donaldo Colosio Riojas a gobernar el estado de Sonora, a pesar de ser del estado de Nuevo León.

“Curioso no que un senador de Nuevo León, bueno, no pongamos el caso específico, pero que un senador de un estado quiera ser gobernador de otro estado”, declaró.

Aunque comentó que tiene derecho a querer contender por dicho cargo, remarcó que le resulta “extraña” tal aspiración.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas. ı Foto: Especial.

“Tiene derecho pues, pero está curioso. Está medio extraño, ¿no?”, dijo.

También cuestionó que uno de los métodos que se analiza dentro del PAN para elegir a sus próximos candidatos sea la encuesta, luego de que la aplicación de este ejercicio ha sido criticado por parte de los albiazules por parte del panismo.

“Me acordé. ¿Qué les pareció que el PAN no ahora va a elegir a sus candidatos por encuesta? Está bueno, ¿no? Tantos años criticando a Morena. Vi ahí en las redes un meme que está uno copiándole al otro haciendo el examen. Está chistoso, ¿no? Por lo menos curioso”, dijo.

PAN abre candidaturas a ciudadanía

El dirigente nacional de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, anunció en días pasados que su partido abrirá “absolutamente todas” las candidaturas a la ciudadanía, de forma que, explicó, no habrá una sola reservada para quien “no se la gane”.

El sábado, durante un mensaje a la militancia al término de la reunión del Consejo Nacional del partido, el dirigente del PAN dio el anuncio de la que llamó “la decisión más importante y más reflexionada” de su partido.

Así, explicó Romero Herrera, el PAN abrirá todas sus candidaturas a la ciudadanía, con lo cual, explicó, el partido pondrá “a prueba su liderazgo”.

Con información de Arturo Meléndez

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