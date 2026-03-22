PAN anuncia que abrirá ‘absolutamente todas’ sus candidaturas a la ciudadanía

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, en un evento de su partido desde la CDMX.

El dirigente nacional de Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, anunció que su partido abrirá “absolutamente todas” las candidaturas a la ciudadanía, de forma que, explicó, no habrá una sola reservada para quien “no se la gane”.

El sábado, durante un mensaje a la militancia al término de la reunión del Consejo Nacional del partido, el dirigente del PAN dio el anuncio de la que llamó “la decisión más importante y más reflexionada” de su partido.

Así, explicó Romero Herrera, el PAN abrirá todas sus candidaturas a la ciudadanía, con lo cual, explicó, el partido pondrá “a prueba su liderazgo”.

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Hace 86 años un grupo de ciudadanos, dispuestos a luchar por un México libre, fundaron Acción Nacional.



¡Hoy su legado está más vivo que nunca! Por eso anunciamos que el 100% de las candidaturas se abre a la ciudadanía: las mejores mujeres y los mejores hombres de México… pic.twitter.com/wsfrmurD8z — PAN Ciudad de México (@PAN_CDMX) March 22, 2026

“Hoy Acción Nacional anuncia que todas, absolutamente todas las candidaturas del PAN están abiertas a la ciudadanía; a ti. Va en serio. Va sin reservas, sin vuelta atrás”, dijo Jorge Romero.

“Ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane, ni una sola candidatura queda exenta de esta apertura”, abundó el líder panista.

Jorge Romero explicó que la definición de las candidaturas se llevará a cabo mediante encuestas y sondeos de opinión, con los cuales se definirá a los candidatos por el blanquiazul para las 17 gubernaturas, las 16 alcaldías de la Ciudad de México y la Cámara de Diputados, en las próximas elecciones, que ocurrirán en 2027.

Se espera que más detalles del proceso sean dados a conocer en los próximos días.

Hay momentos que definen el rumbo de un país… y este es uno de ellos. 🇲🇽



Hoy damos un paso con responsabilidad y visión, dejando claro que #ArrancaElCambio con una causa que nos une y nos mueve.



Es tiempo de construir, de levantar la voz y de defender con firmeza nuestra… pic.twitter.com/BgJTMITlj8 — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) March 22, 2026

“Queremos dejarlo claro y enfatizar: en el PAN no estamos ofreciendo una cuota del 10 o del 20 por ciento de candidaturas ciudadanas. No: estamos hablando del 100 por ciento de nuestras candidaturas”, expresó, a propósito, el líder panista.

Jorge Romero enfatizó que, con este proceso, el PAN se alista para “definir quiénes son las mujeres y los hombres valientes, libres y defensores de la patria, la familia y la libertad” que representarán al partido en las próximas elecciones.

“Hoy es el día en que el PAN comienza la formal selección de sus futuras y futuros candidatos. Las mejores mujeres y los mejores hombres de todo el país. No habremos en el PAN de perder ni un día más”, concluyó el líder panista.

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