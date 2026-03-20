PAN ve estrés en presupuesto de ayuntamientos

De izq. a der.: Los diputados panistas Homero Niño de Rivera, Marcelo Torres y Elías Lixa, ayer, en sesión del pleno.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, advirtió que la reforma electoral propuesta por el oficialismo podría generar un incremento en el gasto público municipal, debido a la forma en que está planteada la integración de los cabildos.

En entrevista, afirmó que el proyecto establece que los cabildos municipales estén integrados por un mínimo de nueve y un máximo de 17 integrantes —entre presidencia municipal, sindicatura y regidurías—, lo que, dijo, obligaría a muchos a aumentar el número de regidores en lugar de reducirlos.

“Le quieren vender a la gente que va a haber un ahorro, pero en lo que escribieron es un costo muchísimo más alto al que existe”, señaló.

El Tip: El líder de senadores del PAN, Ricardo Anaya, exigió que los partidos financiados por el crimen pierdan su registro, y se elimine la sobrerrepresentación legislativa.

Explicó que en el país existen cerca de dos mil 500 municipios, de los cuales apenas alrededor de 56 tienen más de 17 integrantes en sus cabildos, por lo que la reforma sólo reduciría regidurías en esos casos. En contraste, dijo, cerca de mil 100 municipios tienen menos de nueve integrantes, lo que implicaría aumentar su número de funcionarios.

Consideró que la reforma fue elaborada sin revisar la realidad de los municipios del país y advirtió que al menos 16 estados estarían en la situación de incrementar el número de regidores, lo que implicaría mayores costos para los gobiernos locales.

Además, señaló que un artículo transitorio propuesto por el oficialismo sólo contempla el límite superior de regidores para la próxima elección, pero no resuelve el problema del límite inferior establecido en el texto constitucional: “Como está redactado, no permite interpretación. Es una camisa de fuerza”.

Indicó que la bancada del PAN ya anunció su voto en contra de la reforma por diversas razones, entre ellas la propuesta relacionada con la revocación de mandato presidencial, al señalar que permitiría a la Presidencia promover su permanencia en el cargo mientras se limitaría a otros actores a pronunciarse sobre el tema.