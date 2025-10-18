PAN se relanza con nueva imagen y promete abrir el partido a la ciudadanía

Jorge Romero, presidente del PAN, en el evento de relanzamiento de su partido, desde el Frontón México.

El Partido Acción Nacional (PAN), después de 86 años de existencia, presentó este sábado su nueva imagen, y con ella abrió la puerta a la ciudadanía para contender por cargos de elección popular, pero puso “punto final” a las alianzas partidistas pasadas o presentes.

Durante el acto encabezado por su dirigente nacional, Romero Herrera, en el Frontón México, el blanquiazul marcó distancia de los acuerdos que en los últimos años sostuvo con otras fuerzas, al afirmar que “el futuro no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista”.

Hace 86 años no nacimos para ver con quién nos aliábamos. Nacimos para ser nuestra propia opción democrática, y cumpliremos con ese mandato fundacional. Hoy ponemos punto final a una era: se apuesta todo por el PAN Jorge Romero, presidente del PAN



El evento reunió a la plana mayor del panismo —gobernadores, exgobernadores, diputados, senadores, representantes nacionales y estatales, así como excandidatos a gobernaturas—, mientras que militantes de base esperaron en las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

El líder panista explicó que la renovación de la imagen va acompañada de una reconfiguración interna que busca abrir candidaturas a la ciudadanía y eliminar las designaciones cerradas.

Para ello, anunció que el partido adoptará métodos de elección abiertos, como primarias ciudadanas, encuestas cuantitativas y cualitativas y el voto panista, además de permitir combinaciones entre estos mecanismos.

Ahora la gente decidirá quién los habrá de representar. Se acabaron las designaciones como criterio único. El PAN se asume como vehículo de participación ciudadana Jorge Romero, presidente del PAN



Como parte de este relanzamiento, Romero presentó una herramienta tecnológica que permitirá afiliarse de manera inmediata, sin intermediarios ni procesos burocráticos.

Si te sientes panista, ya por ese solo hecho tienes todo el derecho de afiliarte. Se acabaron las cadenas. Nunca más alguien decidirá quién puede ser panista o no Jorge Romero, presidente del PAN



El dirigente también llamó a la militancia a trabajar en territorio y recuperar el contacto con la gente.

A los que buscan espacios por tener buena relación con un líder, pónganse a trabajar. Todos están en igualdad de condiciones. A trabajar en la tierra, tocando puertas y con la gente Jorge Romero, presidente del PAN



En su discurso, Romero Herrera definió al PAN como defensor de México, de la patria, la familia y la libertad, y llamó a consolidar su doctrina humanista como eje de acción política frente al “autoritarismo” que, dijo, representa el actual régimen.

Nos relanzamos para decirle a la gente que recuperamos nuestra esencia y nuestras causas. Queremos ganar primero su confianza, para que luego vuelvan a votar por nosotros Jorge Romero, presidente del PAN



El evento cerró con la presentación de una nueva generación de voceros juveniles y con la promesa de reformar los estatutos partidistas antes de fin de año para formalizar los cambios.

El PAN inicia una nueva era, donde el futuro no dependerá de ninguna alianza, sino del trabajo, la convicción y la confianza de la ciudadanía

