Futuro del PAN no dependerá de ninguna alianza partidista: Jorge Romero

Jorge Romero, presidente del PAN, durante el evento por el relanzamiento del partido.

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, aseguró que uno de los principales puntos del relanzamiento de su partido, presentado oficialmente este sábado, será no contender bajo ninguna alianza, sino confiar en su propia plataforma.

En la ceremonia del relanzamiento del partido, Romero Herrera aseguró que Acción Nacional inicia una nueva era, en la cual, dijo, su futuro “no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente ni futura”.

Detalló que, con este relanzamiento, es momento de que los panistas confíen en su propia plataforma: “El PAN pone punto final a una era y hoy es tiempo de apostar el PAN. Ningunas siglas se antepondrán a las nuestras; hoy comienza el resurgimiento de nuestras siglas, color y partido”, afirmó.

El presidente del PAN aseguró que esta ruptura de las alianzas no solo es una decisión que se impulsó desde la mayoría del partido, sino desde “una inmensa mayoría de votantes”.

“Esta es la era en que las y los panistas le apostamos todo al PAN, donde toda nuestra energía, toda nuestra alma y espíritu los usaremos para que toda nuestra gente vuelva a confiar en el PAN”, dijo Romero Herrera.

“Hace 86 años no nacimos para ver con quién nos aliábamos, nacimos para ser nuestra propia opción democrática”, abundó.

Sin embargo, el presidente panista aclaró que la ausencia de alianzas políticas no significa enemistades con otros partidos opositores: “No somos tan ingenuos, eso es precisamente lo que busca el régimen”, explicó.

En el mismo sentido, Jorge Romero explicó que la “única alianza” de Acción Nacional será con la ciudadanía.

“La alianza que sí tendremos es la que tendremos con los auténticos liderazgos ciudadanos en cada rincón del país, con los que juntos recuperaremos el sendero del triunfo y les quitaremos las mayorías artificiales a este oficialismo”, explicó.

Jorge Romero explicó que el relanzamiento de Acción Nacional, más allá de un cambio de imagen, es un nuevo llamado al trabajo arduo y a consolidarse como una plataforma opositora sólida.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am