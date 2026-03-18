PAN critica el plan B; alerta por infiltración del crimen

DIPUTADOS FEDERALES del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron el denominado plan B electoral impulsado por el Gobierno federal, al considerar que el enfoque de la reforma está equivocado, pues prioriza el ahorro presupuestal en los congresos locales y ayuntamientos en lugar de fortalecer mecanismos para evitar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

Luego de que se anunciara que la propuesta llegará este martes al Senado, el legislador panista Ernesto Sánchez Rodríguez afirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum “se volvió a equivocar” en el diagnóstico sobre la situación electoral del país.

“Otra vez se equivocó, su diagnóstico es erróneo. La Presidenta cree que lo más importante es ahorrar dinero en los congresos locales y en los ayuntamientos. No, Presidenta, otra vez está usted equivocada”, declaró el legislador del PAN.

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4 mil millones de pesos se estima que se ahorrarán con la reforma

Sánchez Rodríguez sostuvo que la prioridad debe ser garantizar que no haya recursos del crimen organizado en las campañas electorales, particularmente en los procesos vinculados con Morena.

“Hoy lo más importante es garantizar que no haya dinero del crimen organizado en las campañas de Morena. Ni en los congresos locales ni en los ayuntamientos; nada sale más caro que entregarle la paz, la seguridad y la actividad de los mexicanos al crimen organizado”, señaló.

El diputado también hizo referencia al asesinato del exedil Carlos Manzo, al afirmar que la ciudadanía exige justicia y castigo a los responsables.

“Después del asesinato de Carlos Manzo, lo que exige la gente no es un cabildo más barato, sino que metan a la cárcel a los políticos de Morena de quienes se sospecha son los autores intelectuales”, dijo.

Asimismo, consideró que antes de reducir el gasto en los cabildos se debe priorizar el combate a la delincuencia en entidades como Michoacán y Sinaloa.

“Antes de gastar menos en el cabildo, es sacar a los delincuentes de Michoacán y Uruapan. Lo mismo pasa en Sinaloa: la prioridad no es que cueste menos el Congreso local, es que no haya narcos ni en la Fiscalía ni en el gobierno de Rubén Rocha”, afirmó el diputado albiazul.