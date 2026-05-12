EU reduce 68% la incautación de fentanilo, destaca

AGENTES de la DEA realizan un operativo contra la venta de drogas el pasado 6 de mayo de 2026 en Los Ángeles, CA, EU.

La jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que las incautaciones de fentanilo de las autoridades de Estados Unidos disminuyeron en 68 por ciento en 16 meses.

Al abordar las acciones respecto a la revisión del Tratado México, EU y Canadá (T-MEC), la mandataria sostuvo que su gobierno ha dado resultados y cumplido con sus compromisos, principalmente al trabajar en la reducción del trasiego de drogas y de lo cual, aseguró, EU se mantiene al tanto y en colaboración.

Con una gráfica expuesta en su conferencia, basada en datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), destacó que el número de kilogramos de fentanilo asegurados en aquel país pasó de 863 a 274 entre octubre de 2024 a marzo de 2026.

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“Ahí dice 68 por ciento de disminución. Vean qué resultado es esto, lo que Estados Unidos incauta en EU. Entonces, si nosotros no estuviéramos haciendo la parte que nos toca, para que no llegue droga a EU… porque nadie quiere que llegue fentanilo ni a los EU, ni a México, ni a los jóvenes, ni a ningún lugar del mundo. Ninguna droga, pero en particular el fentanilo. Entonces, estamos trabajando conjuntamente y hay resultados”, detalló.

Por ello cuestionó que haya la necesidad de terminar tal tratado si, en el marco de colaboración entre ambos países, se han conseguido estos resultados.

Sheinbaum reiteró la crítica a sus opositores por buscar que se genere una mala relación bilateral: “Hay quien quiere —como dije el viernes—, del lado de EU y del lado de México, que esa relación no exista, que sea muy mala la relación entre el Gobierno de México y el de EU. Nosotros vamos a defender nuestra soberanía, pero buscamos una buena relación con EU. ¿Quién quiere que no haya esa buena relación? Nuestros adversarios políticos que van a hablar mal de México y de la supuesta ‘mala relación’ que hay entre EU y México, o de ‘lo mal que hace México’ o de que ‘hay un narcogobierno’”.