› La ajolotización de la capital

Muy mencionada fue la manera en que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, salió al paso ante las críticas y hasta memes —dijo ella y muchos coincidirán— de carácter clasista sobre la decisión de su administración de destacar la imagen del ajolote y el color de la lucha social de las mujeres —el morado— en proyectos urbanos, balizamiento de calles y obras públicas. “Hay quienes dicen, desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo, que estamos ajolotizando la ciudad”. Ante esto, la mandataria capitalina, que ayer inauguró la nueva imagen del tren ligero —con un gran ajolote en su carrocería— que si ajolotizar significa llenar de color lo que antes era gris, “¡claro que estamos ajolotizando!”, con lo que destacó que detrás de imágenes y/o colores, hay nuevas Utopías, murales con participación del talento local en los espacios públicos, movilidad y electromovilidad, reivindicación de la causa feminista y la creación de un sistema de cuidados, que por cierto es una de las deudas más apremiantes con la sociedad capitalina.