Rechaza que EU extraiga a Rocha como a El Mayo

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, aseguró que Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, se encuentra dentro del estado y descartó que haya riesgos de que Estados Unidos lo extraiga de México como ocurrió con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.

Aunque se negó a dar mayores detalles para dejar la aclaración al Gabinete de Seguridad, la mandataria federal afirmó que el gobernador con licencia permanece en territorio sinaloense.

Al consultarle si su administración no ve el riesgo de que Estados Unidos replique el método de detención que utilizó con El Mayo Zambada, en el que criminales mexicanos lo sacaron del país y lo entregaron del otro lado de la frontera, la mandataria respondió tajantemente: “No, no debe ocurrir… no creemos que esto vaya a ocurrir”.

Sheinbaum Pardo también negó que este caso tenga incidencia en la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Reiteró lo que ha dicho desde que el gobierno de Donald Trump pidió a México la solicitud de detención de Rocha Moya con fines de extradición, al señalar que lo que se necesita son pruebas que sustenten las acusaciones contra el morenista y otros nueve funcionarios sinaloenses, a los que se les acusa de tener supuestos vínculos con el crimen organizado.

“Voy a decir exactamente lo mismo que he dicho hasta ahora. Vino una solicitud de extradición urgente, de detención y extradición urgente de 10 ciudadanos mexicanos, entre los que se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, el senador y otras 8 personas. ¿Qué hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores? Dijo: ‘se necesitan pruebas para ello, no puede hacerse de la manera en que se está planteando si no hay pruebas’. Consultó a la Fiscalía General de la República, y dijo: ‘No, no hay suficientes pruebas’”, detalló.

La Presidenta también mencionó que el asunto no tiene que ver sólo con un tema jurídico, sino con la defensa de la soberanía nacional del país.

Respecto al ataque armado que se registró este fin de semana contra un domicilio adjudicado a Rocha Moya, comentó que se trata de una vivienda que se encuentra en abandono desde hace 10 años y en la que el exmandatario ya no habita.