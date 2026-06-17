2027. ¿GANAR COMO SEA?

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En Morena llevan un buen rato en el tema de las candidaturas del 2027. La rebatinga se va a poner intensa, porque les ayuda que la marca en sí misma sea posibilidad de triunfo.

Ser candidato de Morena y tener como referente a la Presidenta y en menor medida a López Obrador, ofrece posibilidades. Uno de los grandes retos que pueden enfrentar es que el desgaste en el ejercicio del poder les pase factura. Existen fundados elementos para cuestionarse lo que pueda pasar el año que entra por el radar del electorado.

Existen otros elementos que Morena tendrá que considerar, en particular el narcotráfico. Por más que se le siga dando vueltas al tema de los 10 acusados por la justicia estadounidense, es evidente que algún día llegarán las exigidas pruebas y veremos qué es lo que decide la Presidenta.

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Ayer de nuevo reiteró que si no hay pruebas no va a mandar a EU al morenista, lo sigue siendo, por cierto, Rocha Moya. El tema del narcotráfico ronda por doquier. Quien quiera ser candidato tendrá forzosamente que mostrar sus cartas credenciales, que, entre otras cosas, lo exoneren de una relación con la delincuencia organizada; esto va para Morena y para todos los partidos.

A PESAR del desgaste del poder pudiera ser que de nuevo Morena en el 27 mantenga al menos lo que hoy tiene más que por sus méritos, se debe a que siguen sin tener a nadie enfrente.

Si en pasados procesos electorales en el oficialismo subían a cualquiera al carro electoral, está claro que ya no pueden seguir haciéndolo. Hay casos muy claros en que existe una relación entre políticos del partido y la delincuencia organizada. Quizá dejaron pasar todo ello en función de buscar ganar las elecciones a como diera lugar, debido al apoyo integral que les “ofrecían” las y los candidatos.

Desde las elecciones de 2018, se han colado a Morena un buen número de personajes impresentables, que a sabiendas de quiénes eran en la cúpula del partido, con el visto bueno de López Obrador, se les dejó pasar sin preguntarse absolutamente nada, se trataba de ganar sin importar cómo.

Han aparecido las consecuencias. Que no tengan enfrente una oposición sólida no quiere decir que se permitan ganar las elecciones con ciertos personajes. Bajo esta dinámica no se ve dónde quedó una gobernabilidad eficiente, honesta, democrática y plural.

En 2018, 2021 y 2024 se llevaron muchos triunfos con candidatos cuestionables. Ganaron porque no tenían enfrente a nadie que les pudiera hacer contrapesos. A pesar del desgaste del poder pudiera ser que de nuevo Morena en el 27 mantenga al menos lo que hoy tiene más que por sus méritos, se debe a que siguen sin tener a nadie enfrente.

No servirá para el destino país que mantenga el poder a cualquier costo. Lo que ha pasado en los últimos años, es que, con esa mayoría, cuestionable en el Congreso, han tomado decisiones en que han pasado por alto una concepción democrática y plural, con todo y la presencia nacional del oficialismo.

Los triunfos, en muchos casos, le han quitado a Morena lo que se presume son sus principios. La defensa acrítica de la Presidenta en el caso Sinaloa es de llamar la atención. Se parte de que el problema pareciera que empieza y termina en EU y no en lo que sucede también en la cotidianidad mexicana. Para el Gobierno no hay indicador alguno de que Rocha Moya esté relacionado con el narcotráfico.

Las multicitadas elecciones en Sinaloa en 2021 fueron, hay denuncias de ello, impulsadas por parte de la delincuencia organizada. Se presentaron testimonios en que militantes de oposición fueron secuestrados y amenazados.

Con las posibilidades de triunfo que tiene la mayoría tendría que evaluar a personajes que tengan como agenda su partido, guste o no. Lo otro que puede estar pasando, es que estén tan relacionados con el narcotráfico que no haya manera de hacerse a un lado.

RESQUICIOS.

Se sabía que El Mencho financiaba a Los Chapitos. En Sinaloa se hablaba de ello en todos lados. Parece que sólo “no lo sabían” las autoridades, y con aquello de que no hay indicios de que haya relación entre Rocha Moya y el narco, pues quizá por eso apenas nos estamos enterando.