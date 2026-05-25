Claudia Sheinbaum presume fortaleza de Morena y acusa ‘ofensiva mediática’

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió la fortaleza electoral de Morena al asegurar que el movimiento mantiene altos niveles de respaldo ciudadano pese a lo que calificó como una “ofensiva mediática” en las últimas semanas.

Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum destacó encuestas de identificación partidista y preferencia electoral, al tiempo que minimizó versiones sobre un supuesto desgaste de su partido rumbo a futuras elecciones legislativas.

Claudia Sheinbaum señaló que, de acuerdo con los datos citados, “39 por ciento de las y los ciudadanos ya tienen identidad partidista” con Morena, mientras que el PAN registra 4 por ciento y el PRI 5 por ciento.

Claudia Sheinbaum también mencionó escenarios de intención de voto para diputados federales, en los que Morena alcanzaría 39 por ciento de las preferencias, frente al 11 por ciento del PAN y el 10 por ciento del PRI.

“En medio de esta ofensiva mediática que hemos vivido en las últimas semanas”, dijo Claudia Sheinbaum, en referencia a las acusaciones de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico, el movimiento, dijo, mantiene respaldo ciudadano.

Claudia Sheinbaum también se refirió al citatorio de la Fiscalía General de la República a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, relacionado con investigaciones derivadas de un operativo en el que fallecieron agentes extranjeros.

Claudia Sheinbaum explicó que la Fiscalía mantiene “dos investigaciones”, una de ellas vinculada al caso de Chihuahua y a la presencia de agentes extranjeros en un laboratorio.

“Ha entrevistado a varios de la Fiscalía de Chihuahua y, como parte de los procedimientos, entiendo que llamó a la gobernadora también a una entrevista”, indicó Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum subrayó que el llamado no significa una acusación formal. “No quiere decir que haya una imputación de algún tema, sino sencillamente, por lo que informó la Fiscalía, fue llamada a una entrevista”, sostuvo.

Asimismo, Claudia Sheinbaum mencionó la investigación relacionada con solicitudes de detención urgente con fines de extradición hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios y exfuncionarios vinculados a Sinaloa.

Según explicó, entre las personas llamadas a comparecer se encuentran el gobernador con licencia de la entidad, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán con licencia Juan de Dios Gámez.

“Son procedimientos, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la Fiscalía a nadie, sino sencillamente entrevistas”, insistió Claudia Sheinbaum.

Finalmente, Claudia Sheinbaum adelantó detalles sobre el acto público que encabezará el próximo domingo para informar sobre los resultados de su administración, a dos años de la elección presidencial de 2024.

“Nuestra visión siempre es dar un informe”, afirmó Claudia Sheinbaum, quien explicó que habrá actos simultáneos en las 32 entidades del país con pantallas conectadas para seguir el mensaje principal.

Claudia Sheinbaum añadió que el evento también servirá para defender la soberanía nacional ante críticas recientes. “México decidimos los mexicanos, nadie más”, declaró.

Claudia Sheinbaum confirmó que el evento no se realizará en el Zócalo capitalino debido a los preparativos rumbo al Mundial de Futbol y a la instalación del FIFA Fan Fest.

“El Zócalo está lleno del Fan Fest famoso (…) no se puede hacer en el Zócalo porque se está preparando para el Mundial”, explicó Claudia Sheinbaum.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR