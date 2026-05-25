En casos de corrupción ‘conviene más’ devolver lo robado que encarcelar a responsables: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que, en casos donde se comprueben actos de corrupción, es preferible que los implicados devuelvan los bienes o recursos obtenidos ilícitamente antes que únicamente sean encarcelados, al ser cuestionada sobre el caso del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y las acusaciones sobre un presunto freno a su proceso de desafuero.

Durante su conferencia, Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre las decisiones tomadas por la Fiscalía General de la República o por la Cámara de Diputados respecto al expediente contra el priista, pero dejó clara su postura sobre cómo debería buscarse la justicia en asuntos de corrupción.

“Que regrese lo robado. No es tanto si se detiene a una persona; cuando se demuestra, tiene que demostrarse evidentemente un acto de corrupción, pues es mejor que se regrese lo que se robaron”, afirmó Claudia Sheinbaum.

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Claudia Sheinbaum sostuvo que existen mecanismos legales alternativos a la prisión, como la extinción de dominio o acuerdos de reparación, para recuperar bienes en beneficio del Estado y de la población.

“En mi punto de vista, aquel que se demuestra que hubo recursos ilícitos, conviene más al pueblo de México que regrese lo que se robó y que se utilice para el bienestar del pueblo, más que tener una persona detenida y que después, cuando salga, goce de los recursos que se robó”, señaló Claudia Sheinbaum.

Al insistirle sobre por qué no avanzó el juicio de procedencia contra Alejandro Moreno y sobre posibles responsabilidades de actores políticos o fiscales, Claudia Sheinbaum respondió que corresponde a la Fiscalía explicar las razones.

“Eso lo tiene que contestar la Fiscalía. Hay una Fiscalía que hace su trabajo, hay un Poder Judicial que hace su trabajo y a mí me corresponde el mío”, declaró Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum insistió en que los poderes son autónomos y reiteró que, desde su perspectiva, la devolución de bienes obtenidos de manera ilícita puede representar una “salida alternativa” dentro de los procesos judiciales.

“Imagínense, se va a la cárcel la persona, luego sale de la cárcel y se va a gozar de sus bienes que se robó; pues mejor que regrese los bienes que se robó”, expresó Claudia Sheinbaum.

Como ejemplo, mencionó el caso del llamado “cártel inmobiliario”, en el que, dijo, durante la gestión de se ofreció a algunos implicados devolver propiedades presuntamente obtenidas de manera irregular como parte de posibles acuerdos judiciales.

Asimismo, Claudia Sheinbaum recordó la existencia del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, mediante el cual los bienes incautados pueden ser subastados y los recursos destinados a programas y municipios con mayores necesidades.

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FGR