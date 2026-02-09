Abre PAN gubernaturas en 17 entidades rumbo a 2027

El secretario de Acción Política del PAN, Santiago Taboada, aseguró que su partido abrirá a externos la posibilidad de obtener las candidaturas de las 17 entidades donde habrá elecciones en 2027.

Tras la reunión de la dirigencia nacional con los presidentes de los comités estatales, el pasado jueves en Baja California Sur, Taboada resaltó que invitar a externos a competir es parte de la ruta que se estableció para las elecciones del próximo año. Aclaró que en el proceso de selección de candidatos participarán los militantes del PAN que deseen hacerlo, pero también podrán participar en la convocatoria ciudadanos externos que aspiren a tener la candidatura.

El Dato: Diputados del PAN solicitaron impulsar una “cláusula democrática” que tenga como finalidad disolver el T-MEC si se detecta y confirma que algún gobierno tiene nexos con el crimen.

“Fue una reunión donde se estableció esta ruta de trabajo de cara a 2027. Algunas entidades han estado haciendo un esfuerzo importante para invitar a personajes a participar, son personajes competitivos para el proceso”, destacó.

Además, el secretario de Acción Política recordó que uno de los objetivos del relanzamiento del PAN es abrirse a la sociedad y, en ese sentido, está la posibilidad de postular a ciudadanos sin militancia en las candidaturas a Gobernador del próximo año.

En la reforma estatutaria del año pasado, explicó, se agregó el instrumento de las encuestas para la definición de candidaturas de Acción Nacional. Indicó que la encuesta será relevante en los indicadores para tomar una decisión sobre las candidaturas del partido, en cuanto a la competitividad cualitativa y cuantitativa, si es conocido o no un aspirante, cuáles son sus alcances y cómo es percibido.

“En todas las entidades estamos abiertos a que puedan ser externos los candidatos más competitivos. Si hay alguien que forme parte del PAN y sea más competitivo, será ese. El enfoque es quién es el más competitivo, sea interno o externo”, agregó.

Taboada Cortina recordó que el líder del PAN, Jorge Romero, resaltó el jueves pasado que el partido puede dar la sorpresa en las elecciones del próximo año, porque gobierna en varias de las capitales de los estados donde habrá comicios, lo que significa una ventaja, pues ahí está concentrado entre 40 y 50 por ciento de los electores.

Por otro lado destacó que el PAN tiene candidaturas muy competitivas en Michoacán, Sonora, Nuevo León y Zacatecas, por citar algunos de los estados donde no gobierna. Incluso, dijo que han detectado un crecimiento en las preferencias para el PAN, mientras que Morena ha ido a la baja.

Comentó que, en la reunión con dirigentes estatales, Romero Herrera destacó que en Baja California Sur empieza a haber un “cruce” en las preferencias, donde Morena va a la baja y el PAN al alza.

De acuerdo a Romero, esto les da la posibilidad de recuperar el gobierno del estado, que en 2021 se perdió en forma sorpresiva. “Si ellos van a la baja y nosotros al alza, se va a dar un cruce en donde nosotros sí vemos que se va a dar antes del 27”, señaló.