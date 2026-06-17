Anuncia hoy la 4T ruta para competir en 2027

LOS DIRIGENTES Ariadna Montiel (micrófono), de Morena; Karen Castrejón (verde), del PVEM; y Alberto Anaya (corbata roja), del PT; en conferencia el 13 de mayo.

La alianza oficialista, conformada por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), presentará este miércoles su plan político y la ruta rumbo a las elecciones de 2027, en las que estarán en juego 17 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados.

El proceso interno arrancará formalmente el próximo 22 de junio con la emisión de la convocatoria para seleccionar a las y los coordinadores estatales en las 17 entidades donde habrá elecciones. Posteriormente, estos perfiles se convertirán en las candidaturas de la coalición para los comicios del próximo año.

EL DATO: SAN LUIS POTOSÍ es la única entidad que quedaría fuera de la alianza partidista oficial, debido a que el PVEM evalúa competir de forma independiente por el gobierno estatal.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que existe unidad y ánimo entre la militancia de cara al inicio de esta etapa, al tiempo que rechazó que el movimiento de la Cuarta Transformación enfrente un desgaste político derivado de la crisis generada por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve presuntos implicados, entre ellos, el senador Enrique Inzunza.

“Vamos a estar bien, no veo un desgaste. Desde aquí, en la Ciudad de México, tenemos gobernando casi 30 años y la gente sigue creyendo en nuestro proyecto, porque se han hecho las cosas bien. Ahí tuvimos un bache con Miguel Ángel Mancera, pero el proyecto está ahí”, afirmó.

Minimizó las versiones sobre supuestas divisiones internas en Morena y sostuvo que el llamado a la unidad responde a un contexto de confrontación impulsado por la derecha nacional e internacional.

La dirigente señaló que el movimiento atraviesa un momento en el que debe cerrar filas para defender el proyecto político de la 4T frente a lo que calificó como una campaña de desgaste promovida por adversarios políticos.

“Estamos bien y, al contrario, yo creo que hay mucha conciencia del momento político que vivimos, del acoso a nuestro proyecto de nación y al gobierno, por parte de la ultraderecha internacional, que además es ayudada por la oposición en México”, sostuvo la dirigente.

Montiel agregó que la prioridad para el partido es preservar la unidad interna y fortalecer la defensa de la soberanía nacional, de cara a un proceso electoral que será clave para el futuro político del país.

Las elecciones de 2027 representan uno de los mayores desafíos electorales para Morena y sus aliados, pues además de la renovación total de la Cámara de Diputados, estarán en disputa 17 gubernaturas, lo que marcará el rumbo político de la segunda mitad del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Cuestionada sobre la asistencia de figuras políticas a los partidos del Mundial, Montiel reiteró que los militantes y dirigentes de Morena deben mantenerse cercanos al pueblo y ser congruentes con los principios del movimiento: “Respetamos a quien pueda tener los recursos para comprar un boleto, pero consideramos que quienes militamos en Morena debemos estar cerca del pueblo”.

17 Estados renovarán gubernaturas el próximo año

Expresó su deseo de que ningún integrante del partido sea visto en eventos deportivos con entradas de alto costo: “Ojalá que ningún militante ande en el estadio con boletos de 120 mil pesos. Hay que estar con el pueblo. Nosotros debemos ser ejemplares en nuestro actuar”.

En tanto, la presidenta nacional de Morena confirmó que el partido presentó una serie de impugnaciones para solicitar la nulidad de la reciente elección en Coahuila, al considerar que existieron irregularidades graves durante el proceso democrático, por lo que, detalló, se interpusieron 17 quejas electorales: una por cada distrito y una adicional de carácter general.