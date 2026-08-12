Ecatepec repara tubería Cutzamala con tecnología alemana para más agua

Las cuadrillas operativas del organismo Sapase emplearon el revestimiento por manga de fibra de vidrio para sellar las fugas.

Miles de familias en la Quinta Zona de Ecatepec verán una mejora significativa en el suministro de agua potable gracias a la rehabilitación de una línea clave del Sistema Cutzamala. El gobierno municipal, a través de Sapase, está implementando una avanzada técnica alemana para reparar la tubería sin necesidad de abrir zanjas, minimizando las molestias y acelerando el proceso.

Esta obra es crucial para la región, ya que la línea de conducción es la principal fuente de abastecimiento para miles de hogares. La intervención busca erradicar las constantes fugas y averías que han afectado el servicio durante años, causadas por perforaciones clandestinas y el deterioro general de la infraestructura.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss supervisó los trabajos en avenida Cegor, donde se aplica el método “liner” de curado en sitio. Este sistema consiste en revestir el interior del tubo con una “manga” de fibra de vidrio, creando una nueva capa resistente que sella las fugas y refuerza la estructura existente.

Cisneros Coss calificó los trabajos como “una hazaña”, destacando que son “acciones que jamás en la historia de Ecatepec, desde que se construyó esta línea”, se habían emprendido. La presidenta municipal subrayó la importancia de estas labores para garantizar un servicio esencial a la ciudadanía.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, calificó las maniobras de infraestructura hídrica como una hazaña histórica. ı Foto: Especial.

La munícipe enfatizó que el sistema de drenaje y de agua del municipio se encontraba “colapsado producto de años y de años de abandono”. Esta situación, según la alcaldesa, ha sido una prioridad para su administración, que trabaja en la rehabilitación integral de la infraestructura hídrica local.

Los trabajos en avenida Cegor, en la comunidad del mismo nombre, abarcan cerca de un kilómetro de tuberías con diámetros que van de 48 a 54 pulgadas. La tecnología alemana permite una reparación duradera y eficiente, prolongando la vida útil de la red de distribución.

La implementación de esta técnica moderna no solo resuelve el problema de las fugas, sino que también evita los grandes cortes de servicio y las afectaciones viales que implicaría una reparación tradicional con zanja. Esto representa un avance significativo en la gestión de recursos hídricos para Ecatepec.

Con esta rehabilitación, el gobierno municipal y Sapase refuerzan su compromiso con la calidad de vida de los ecatepequenses, asegurando un acceso más confiable y constante al agua potable, un derecho fundamental para todas las familias. La inversión en infraestructura hídrica es clave para el desarrollo y bienestar de la comunidad.

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JVR