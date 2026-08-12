Minería en Chihuahua: Maru Campos impulsa seguridad y desarrollo

La Gobernadora del Estado, Maru Campos, encabezó la sesión de trabajo con el consejo directivo del sector extractivo.

Chihuahua refuerza la seguridad y el desarrollo de sus comunidades mineras. La gobernadora Maru Campos sostuvo una reunión clave con el Clúster Minero de Chihuahua (Clumin), donde se acordó la próxima integración del organismo a la Plataforma Centinela. Esta medida busca fortalecer la coordinación, prevención y atención en beneficio directo de los habitantes y las operaciones del sector.

El encuentro, con la presidenta de Clumin, Paola Cázares, y su Consejo de Administración, se centró en temas cruciales para el estado. Se exploraron oportunidades para robustecer la proveeduría local y detonar nuevos proyectos que impulsen la economía regional.

La minería es un pilar fundamental para Chihuahua, aportando significativamente al desarrollo económico, social y sustentable. El sector ha atraído una Inversión Extranjera Directa acumulada que supera los 68 mil millones de pesos mexicanos, generando empleos y prosperidad.

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Esta actividad productiva tiene una fuerte presencia en municipios clave como Ocampo, Chínipas, Guadalupe y Calvo, Urique, Cusihuiriachi e Hidalgo del Parral, donde miles de familias dependen de ella.

Un punto central de la discusión fue la seguridad, tanto de las comunidades aledañas como de las operaciones mineras. Se enfatizó la necesidad de sumar al sector a las estrategias conjuntas de los tres niveles de Gobierno.

Asimismo, se destacó la importancia de mantener y fortalecer el acceso a los servicios que brinda la Policía Minera, una fuerza especializada vital para la tranquilidad y el orden en estas zonas.

La gobernadora Campos y los representantes de Clumin coincidieron en que la colaboración interinstitucional es esencial para garantizar un entorno seguro y propicio para la inversión y el bienestar social.

La firma del convenio para la integración a la Plataforma Centinela representa un paso firme hacia una minería más segura y responsable en Chihuahua, con un enfoque claro en la protección de sus trabajadores y vecinos. En la reunión participaron también Ulises Fernández, secretario de Innovación y Desarrollo Económico; Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública del Estado; Rocío Flores, directora de Minería; y el comandante David Antonio López Velasco, de la 42ª Zona Militar, reflejando el compromiso integral de las autoridades.

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JVR