Baja California mejora salarios y pensiones a policías estatales

La Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó la estrategia de dignificación salarial para los elementos de seguridad.

Baja California mejora significativamente las condiciones laborales de sus policías estatales y del sistema penitenciario. Más de 2,300 elementos y sus familias se benefician con salarios competitivos, pensiones dignas y prestaciones, un modelo que reconoce su servicio y fortalece su desarrollo profesional.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda priorizó esta dignificación, posicionando a Baja California como líder nacional en salario policial con 24,497.42 pesos mensuales. Se creó un fondo de 1,500 millones de pesos para prestaciones sociales y un retiro digno.

El esquema protege el ingreso familiar al cubrir el Estado parte de las cuotas y ofrecer 13 beneficios, incluyendo servicio médico y becas. “Esto no es solo un trámite financiero, es una forma de decirles a nuestras y nuestros policías que no están solos, que su esfuerzo vale y que sus familias merecen tranquilidad”, expresó la mandataria.

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Más de 2,136 elementos han recibido 215 millones de pesos en apoyos directos. Un fideicomiso con 250 millones iniciales cubre el pasivo laboral. El secretario de Hacienda, José Andrés Pulido Saavedra, detalló que 640 elementos se han beneficiado con prestaciones, sumando 215.7 millones de pesos en pagos de pensiones (198 otorgadas, con mínima general de 19,614 pesos), póstumos (300,000 pesos), gastos funerarios y becas.

Las acciones operativas posicionan a Baja California como un referente nacional en condiciones laborales para los cuerpos policiales. ı Foto: Especial.

Esta dignificación ha coincidido con una reducción del 47 por ciento en delitos de alto impacto desde septiembre de 2024, según Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana. Se entregaron 86 ascensos con 6% de aumento salarial y se nombró a la primera mujer Coordinadora General Operativa.

La estrategia se complementa con estímulos, becas para cadetes de 12,000 mensuales, 123 patrullas, 989 armas, 66 millones en tecnología y bases operativas. El Gobierno de Baja California reafirma su compromiso con el bienestar de quienes protegen a las familias bajacalifornianas.

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JVR