Mando en Playas de Rosarito

Baja California y Federación refuerzan prevención ante el fenómeno de ‘El Niño’

Baja California y la Federación instalan un Puesto de Comando en Playas de Rosarito para coordinar la prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos como “El Niño”

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó la reunión de trabajo con las corporaciones federales en el municipio costero.
La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó la reunión de trabajo con las corporaciones federales en el municipio costero. Foto: Especial.
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La Razón Online

Baja California refuerza su capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos; con la instalación de un Puesto de Comando en Playas de Rosarito, el gobierno estatal y la Federación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, intensifican la vigilancia para salvaguardar la vida, la infraestructura y el patrimonio de las familias.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y Laura Velázquez Alzúa, titular de Protección Civil a nivel nacional, encabezaron la sesión que formaliza esta estrategia; el objetivo es monitorear constantemente las condiciones climáticas, especialmente ante el fenómeno de El Niño y los desafíos del próximo periodo invernal.

“En protección civil, la diferencia entre reaccionar y prevenir es fundamental”, subrayó la gobernadora; “Prevenir significa trabajar para que un problema no se convierta en tragedia, lo que puede significar proteger una vida, preservar un patrimonio o evitar que una familia abandone su hogar”.

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Baja California es la entidad número 16 en sumarse a este esquema de prevención impulsado por la Presidencia de México; este modelo asegura comunicación directa y permanente con el gobierno federal, facilitando el despliegue rápido de brigadas y recursos ante cualquier emergencia en los siete municipios.

Laura Velázquez Alzúa destacó la pronta respuesta de la entidad; “Una de las fortalezas de Baja California es su atención a los fenómenos naturales. Este año, por ejemplo, tuvimos menos incendios gracias a una mejor capacidad de respuesta", afirmó la coordinadora nacional.

Para estas labores, se utilizará el Atlas de Riesgo del Estado, herramienta clave para identificar zonas vulnerables, supervisar cauces y mantener refugios temporales; proyecciones técnicas presentadas advierten la necesidad de tomar previsiones ante escenarios climáticos similares a los registrados en 1992-1993.

La estrategia involucra una amplia coordinación interinstitucional; participan SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, CONAGUA, CFE y los ayuntamientos, buscando brindar seguridad y bienestar compartido a las familias bajacalifornianas.

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JVR

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