Oaxaca logra saldo blanco en Octava del Lunes del Cerro con drones

El operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad garantizó la protección de visitantes nacionales y extranjeros.

Miles de asistentes a la primera edición de la Octava del Lunes del Cerro en Oaxaca disfrutaron de un ambiente de total tranquilidad y seguridad; las autoridades reportaron un “saldo blanco” al concluir la jornada, confirmando que no hubo incidentes mayores que lamentar durante la celebración de esta emblemática fiesta.

Este éxito se atribuye a un robusto despliegue operativo interinstitucional que involucró a más de mil elementos de diversas corporaciones, entre personal táctico, operativo y de vialidad; la estrategia se vio reforzada por patrullajes aéreos con drones, tecnología clave para monitorear en tiempo real el recinto y sus accesos, ampliando la capacidad de respuesta.

Fuentes del Gabinete de Seguridad, liderado por la Secretaría de Gobierno, destacaron que este resultado “reafirma el clima de paz y tranquilidad para el turismo nacional e internacional, así como para la ciudadanía oaxaqueña que se dio cita en la máxima fiesta del estado”; este ambiente de confianza es crucial para la reactivación económica y cultural de la región, atrayendo a más visitantes.

A pesar de la gran afluencia, las corporaciones de emergencia y auxilio atendieron únicamente incidentes menores de salud, como crisis nerviosas, bajas de presión o desmayos; se brindó atención prehospitalaria inmediata y oportuna, sin que ninguna situación escalara a mayores ni comprometiera la seguridad general del evento.

La efectividad de las labores preventivas fue posible gracias a la estrecha coordinación entre la Secretaría de Gobierno, las corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Protección Civil, personal de la Cruz Roja y autoridades municipales de Oaxaca de Juárez; el Gabinete de Seguridad reitera que estos operativos se mantendrán activos durante el resto de las festividades de la Guelaguetza, garantizando el orden, la paz pública y el Estado de derecho en beneficio de la sociedad.

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JVR