Garantizan seguridad

Oaxaca logra saldo blanco en Octava del Lunes del Cerro con drones

El Gabinete de Seguridad de Oaxaca reporta saldo blanco en la primera Octava del Lunes del Cerro, gracias a un operativo con más de mil elementos y drones

El operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad garantizó la protección de visitantes nacionales y extranjeros.
El operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad garantizó la protección de visitantes nacionales y extranjeros. Foto: Especial.
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La Razón Online

Miles de asistentes a la primera edición de la Octava del Lunes del Cerro en Oaxaca disfrutaron de un ambiente de total tranquilidad y seguridad; las autoridades reportaron un “saldo blanco” al concluir la jornada, confirmando que no hubo incidentes mayores que lamentar durante la celebración de esta emblemática fiesta.

Este éxito se atribuye a un robusto despliegue operativo interinstitucional que involucró a más de mil elementos de diversas corporaciones, entre personal táctico, operativo y de vialidad; la estrategia se vio reforzada por patrullajes aéreos con drones, tecnología clave para monitorear en tiempo real el recinto y sus accesos, ampliando la capacidad de respuesta.

Fuentes del Gabinete de Seguridad, liderado por la Secretaría de Gobierno, destacaron que este resultado “reafirma el clima de paz y tranquilidad para el turismo nacional e internacional, así como para la ciudadanía oaxaqueña que se dio cita en la máxima fiesta del estado”; este ambiente de confianza es crucial para la reactivación económica y cultural de la región, atrayendo a más visitantes.

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A pesar de la gran afluencia, las corporaciones de emergencia y auxilio atendieron únicamente incidentes menores de salud, como crisis nerviosas, bajas de presión o desmayos; se brindó atención prehospitalaria inmediata y oportuna, sin que ninguna situación escalara a mayores ni comprometiera la seguridad general del evento.

La efectividad de las labores preventivas fue posible gracias a la estrecha coordinación entre la Secretaría de Gobierno, las corporaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Protección Civil, personal de la Cruz Roja y autoridades municipales de Oaxaca de Juárez; el Gabinete de Seguridad reitera que estos operativos se mantendrán activos durante el resto de las festividades de la Guelaguetza, garantizando el orden, la paz pública y el Estado de derecho en beneficio de la sociedad.

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JVR

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