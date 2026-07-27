Ante un lleno total en el Auditorio Guelaguetza, comienza con éxito la Octava del Lunes del Cerro 2026

Ante un lleno total registrado este 27 de julio en el Auditorio Guelaguetza, comenzó con éxito la Octava del Lunes del Cerro 2026, donde en su edición matutina participan 14 delegaciones de las ocho regiones del estado, quienes compartirán a visitantes nacionales e internacionales la riqueza cultural de Oaxaca.

Este encuentro es presenciado por el Gobernador Salomón Jara Cruz acompañado por la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano y la representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano quien saludó a sus hermanos oaxaqueños y dio la bienvenida a las y los asistentes.

Por su parte, el Mandatario estatal destacó que este evento se realiza con balance positivo y mucho entusiasmo, ya que durante este mes miles de visitantes nacionales e internacionales se han dado cita a las festividades enmarcadas en “Julio, mes de la Guelaguetza 2026” y al Lunes del Cerro y su Octava.

También otorgó un mensaje a las delegaciones participantes “nuestra administración seguirá apoyando a cada uno de los 16 pueblos originarios y afromexicano, ya que ellos promueven la cultura dentro de sus comunidades y nos da mucho gusto que las infancias y adolescencias ya traen en la sangre la música y danza”, resaltó.

Asimismo, se encuentran en este recinto la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, la embajadora y plenipotenciaria de la Delegación Especial de Palestina en México, Nadya Rasheed y la presidenta Honorífica del Sistema DIF Zacatecas, Sara Hernández de Monreal, entre otras personalidades.

Dentro de esta primera emisión participan las chinas oaxaqueñas de Casilda Flores con el Jarabe del Valle; Santa María Huazolotitlán con Rituales, Sones y Chilenas en la mayordomía de San Nicolás Tolentino; El Espinal con la Celebración de Sábado de Gloria; San José Tenango con Lavada de Cabeza y Sones Mazatecos; y Heroica Ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz con Sones, Jarabes y Fandango Miahuateco.

Así también Villa Hidalgo Yalálag con sus Sones y Jarabes; Santiago Jocotepec presenta La Compañera del Chinanteco; Matías Romero Avendaño con Festividades en Honor a Santa Matías Apóstol; Santiago Llano Grande con la Danza de los Diablos; San Sebastián Tutla presenta Rendida de Culto; Cuilápam de Guerrero muestra Danza de la Pluma; Santiago Jamiltepec con Sones, Juegos y Chilenas; San Sebastián Tecomaxtlahuaca brilla con la Danza de los Diablos; y San Juan Bautista Tuxtepec muestra la tradicional Flor de Piña.

Con este encuentro, Oaxaca se consolida como el Corazón Cultural de México, mostrando la tradición de sus comunidades ejecutadas en música y danzas tradicionales, las cuales son visibilizadas al mundo entero.

Te puede interesar:

- Bajo la lupa, firma que concentra más envío de combustible en el caso Ruffo

- Refrenda CSP que se cancela construir la presa La Parota

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR