Fiscalía de Michoacán analiza autenticidad de video de civiles armados en Cotija: Ramírez Bedolla

La Fiscalía General de Michoacán (FGE) mantiene abierta una investigación para determinar la autenticidad y la fecha en que fue grabado un video difundido en redes sociales, en el que presuntamente aparecen hombres armados portando armas de grueso calibre y haciendo referencia a un grupo criminal con presencia en Jalisco, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante su conferencia de prensa semanal en Casa Michoacán, el mandatario explicó que las autoridades estatales no cuentan, hasta el momento, con elementos suficientes para establecer si el material audiovisual corresponde a hechos recientes o si fue grabado en otro momento, por lo que el análisis continúa a cargo de la FGE.

Ramírez Bedolla indicó que uno de los primeros aspectos que se revisa es el origen de la publicación del video, ya que ello puede aportar elementos para la investigación y ayudar a determinar su contexto.

El Gobernador señaló que, pese a la circulación del material, ninguna corporación de seguridad desplegada en la región ha reportado incidentes relacionados con las imágenes que aparecen en el video.

“Primero hay que ver dónde se publica, para entonces de entrada tener como una línea conductiva. Segundo, la Fiscalía está investigando, pero al momento no logramos todavía detectar la temporalidad en lo que ocurre, cuándo ocurrió o cuándo se grabó o las circunstancias de tiempo, momento del video. Entonces no tenemos mayor información al respecto de este tema”, dijo.

Alfredo Ramírez Bedolla precisó que tampoco existe algún reporte emitido por las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional o la Guardia Civil que confirme la presencia del grupo armado al que hace referencia el material difundido.

Añadió que las corporaciones mantienen presencia permanente en el municipio de Cotija mediante una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), sin que hasta ahora se haya generado alguna alerta derivada de ese video.

“No tenemos ningún reporte oficial ni en el municipio, ni por las fuerzas armadas que están en el lugar, ni Guardia Civil que tiene una base de operaciones interinstitucionales en el lugar de este video”, reiteró.

Ramírez Bedolla aclaró que las investigaciones continúan, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la autenticidad del material ni sobre las circunstancias en que fue grabado.

🚨La Fiscalía de Michoacán investiga la autenticidad y la fecha de un video difundido en redes sociales en el que aparecen hombres armados haciendo referencia al CJNG, presuntamente en Cotija.



El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que, hasta ahora, no existen reportes de… pic.twitter.com/ozqp7rS1H8 — Azucena Uresti (@azucenau) July 27, 2026

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FGR