Oaxaca cierra con broche de oro la Guelaguetza 2026; prevén derrama superior a los 1,477 mdp

Los polos turísticos de Oaxaca de Juárez, Puerto Escondido y Bahías de Huatulco captaron la mayor parte de la derrama económica.

Oaxaca cerró con broche de oro la Guelaguetza 2026, una fiesta que no solo cautivó con su riqueza cultural, sino que también inyectó más de 1,477 millones de pesos a la economía local; este evento, que reunió a 56 delegaciones de las ocho regiones del estado, reafirma su posición como el encuentro cultural más importante de América Latina y un motor clave para el desarrollo turístico de la entidad.

Las estimaciones revelan que la derrama económica superó los $1,477 millones de pesos, concentrados en los principales destinos turísticos: Oaxaca de Juárez, Puerto Escondido y Bahías de Huatulco.

Este flujo de capital se tradujo en una ocupación hotelera del 89%, generando $668 millones de pesos, un notable 27% más que en 2025, lo que demuestra la creciente atracción del estado.

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Durante el mes de julio, la Guelaguetza atrajo a más de 148 mil visitantes, tanto nacionales como extranjeros, lo que representa un incremento del 7% respecto al año anterior; la afluencia de turistas subraya el creciente interés por las tradiciones y la hospitalidad oaxaqueña, consolidando a la entidad como un referente cultural y turístico.

La esencia de la Guelaguetza, la hermandad y la ayuda mutua, se vivió intensamente en las cuatro presentaciones; dieciséis pueblos originarios y afromexicanos compartieron su legado, mostrando la diversidad y riqueza cultural de Oaxaca, culminando con un deslumbrante espectáculo piromusical que despidió la edición 2026.

El icónico Auditorio Guelaguetza vibró con el espectáculo piromusical que marcó el fin de la festividad en Oaxaca. ı Foto: Especial.

El Gobernador Salomón Jara Cruz, presente en las festividades, destacó la importancia de promover las guelaguetzas regionales; “Queremos que se visibilice la cultura de cada región”, afirmó, refiriéndose a iniciativas como la Guelaguetza del Mar en la Costa, Ñuu Savi en la Mixteca, y otras en la Sierra Sur, Sierra Norte y el Istmo; esta estrategia busca descentralizar y enriquecer la oferta cultural, llevando los beneficios del turismo a más comunidades.

La celebración contó con la presencia de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, y la representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano, quienes atestiguaron el fervor de un pueblo que celebra con orgullo su identidad y sus raíces ancestrales. Con el eco de los “¡Viva la Guelaguetza!” aún resonando en el Auditorio Guelaguetza, Oaxaca se prepara ya para la edición del próximo año, consolidando este evento no solo como una fiesta, sino como un pilar fundamental para la proyección cultural y el desarrollo económico sostenible de la entidad.

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JVR