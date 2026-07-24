Salomón Jara Cruz defiende labor periodística y exige justicia

El gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, remarcó que las dependencias estatales están obligadas a colaborar de manera transparente.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se comprometió a garantizar la seguridad y el respeto a la labor periodística en la entidad, asegurando que cualquier agresión contra un comunicador será castigada por la justicia; este pronunciamiento se dio durante un encuentro con el gremio en Oaxaca de Juárez el 24 de julio de 2026.

Jara Cruz fue enfático al señalar que “nadie está por encima de la ley”; subrayó que “quien agreda a un periodista tendrá que responder ante la justicia, sea algún líder político, funcionario o dirigente”; el gobernador dejó claro que su gobierno no negociará ni protegerá a los responsables, enviando un mensaje contundente contra la impunidad en Oaxaca.

En el contexto del reciente asesinato del periodista Alejandro Leyva, el ejecutivo estatal reconoció la urgencia de una investigación seria y objetiva, basada en pruebas; afirmó la total disposición de su administración para colaborar con las autoridades, declarando: “Estamos abiertos ante cualquier tipo de investigación; si nos solicitan comparecer lo haremos, apoyaremos con todo”.

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Añadió que cualquier funcionario implicado deberá presentarse y dar la cara ante las autoridades correspondientes; “No habrá impunidad y tendremos que esclarecer este hecho, porque es lo que nos corresponde”, sentenció, subrayando el compromiso con la verdad y la justicia para el gremio periodístico.

El mandatario reconoció la responsabilidad de su gobierno en generar las condiciones para que los periodistas ejerzan su labor con total libertad y seguridad; destacó que es una profesión de alto riesgo que a menudo afecta intereses, por lo que garantizar su protección es fundamental para la democracia en la entidad.

Finalmente, el gobernador reiteró su “absoluto respeto al trabajo periodístico, a la crítica, sea severa o no”, incluso si no comparte las opiniones; explicó que su gobierno, de corte de izquierda, ve en la crítica una valiosa oportunidad para redirigir decisiones y mejorar el rumbo de la administración, promoviendo un diálogo constructivo con los medios de comunicación.

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JVR