Salomón Jara entrega mejoramiento de calles del Centro Histórico de Oaxaca

Mejoramiento de calles en el Centro Histórico de Oaxaca.

Como parte del programa Oaxaca Camina, el gobernador Salomón Jara Cruz entregó el mejoramiento de cinco calles principales del Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, que fortalecen la accesibilidad e imagen urbana y contribuyen a que este espacio se mantenga como un referente cultural.

El mandatario estatal dio a conocer que los trabajos realizados sobre la calle 20 de Noviembre, desde el tramo de avenida Independencia a la vialidad Javier Mina, requirieron una inversión aproximada de 26 millones de pesos, en beneficio del desplazamiento de más de 270 mil ciudadanas y ciudadanos.

Vista aérea de los trabajos en la calle 20 de Noviembre en el Centro Histórico de Oaxaca. ı Foto: Cortesía

“Cuando sumamos capacidades y trabajamos en un mismo propósito, los resultados se hacen palpables para el pueblo. En nuestro Gobierno entendemos que invertir en el patrimonio es invertir en el desarrollo de Oaxaca, fortalecer el turismo, apoyar comercios, mejorar la movilidad y ofrecer espacios públicos que generen orgullo para quienes vivimos aquí” Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca



En lo que va de la administración estatal, se han destinado 71.3 millones de pesos al programa, que benefician y embellecen 23 calles del Centro Histórico.

Al centro, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. ı Foto: Cortesía

En esta fase se llevaron a cabo trabajos de sustitución y ampliación de banquetas con cantera verde; incorporación de elementos para mejorar la movilidad de personas con discapacidad, rampas de accesibilidad; integración de bici estacionamiento, bahías de carga y descarga, bancas de concreto, señalética y nuevo arbolado urbano para hacer de este espacio un lugar más ordenado, seguro y funcional.

La directora general del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (Inpac), Petra Santos Villanueva, expuso que este tipo de obras representa el compromiso de construir un Centro Histórico más accesible y humano.

“Las calles rehabilitadas benefician a quienes habitan, trabajan y visitan la ciudad y contribuyen a preservar la riqueza histórica y cultural de la ciudad”, concluyó.

Mejoramiento de calles en el Centro Histórico de Oaxaca. ı Foto: Cortesía

cehr