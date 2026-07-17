Maru Campos acusa a Marina del Pilar de ‘traición a la patria’

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, publica mensaje en medios sobre caso de Marina del Pilar.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acusó a su homóloga de Baja California, Marina del Pilar Ávila, de incurrir en “traición a la patria” por el caso de los audios filtrados en los que, señala, se le escucha “negociando con una agencia extranjera”.

Ante esta situación, Campos Galván pidió al Gobierno federal y a representantes de la Cuarta Transformación que se aplique justicia y que se rompa lo que, en palabras de la gobernadora, es un “pacto con el crimen”.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, en un mensaje a medios. ı Foto: Captura de video

A través de un mensaje a medios presentado este viernes, María Eugenia Campos se refirió al caso de los audios filtrados de Marina del Pilar, y señaló que, con éste, la gobernadora de Baja California está incurriendo en “entregar la seguridad del país a cambio de impunidad”.

“En Baja California, la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal porque está siendo investigada, ya le habían retirado la visa hace tiempo y en los audios se habla incluso de extradición”, dijo Maru Campos.

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California ı Foto: Cuartoscuro

“Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: TRAICIÓN A LA PATRIA”, abundó.

Rechaza que Gobierno federal quiera comparar caso de audios con operativo en Morelos

A propósito, la gobernadora de Chihuahua acusó que el Gobierno federal y representantes de la Cuarta Transformación quieren comparar este caso con el del operativo en su estado realizado el 18 de abril, donde ingresaron y perdieron la vida dos agentes estadounidenses.

Maru Campos pide a Gobierno federal romper "pactos con el crimen". ı Foto: Captura de video

Al respecto, Maru Campos rechazó la comparación y dijo que, a diferencia del gobierno de Baja California, el de Chihuahua sí está enfrentando el crimen, no aliándose con él.

“Esta semana, México escuchó los audios que exhiben a la gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera. Y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena”, dijo Maru Campos.

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. ı Foto: Cuartoscuro.

“En Chihuahua, en cambio, hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano. Yo no tengo nada que ocultar ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos”, abundó la gobernadora.

Maru pide romper “pacto con el crimen”: “Las pruebas se acumulan…”

Finalmente, la gobernadora de Chihuahua señaló que el caso de los audios de Marina del Pilar representa una nueva “prueba” de que existe un “pacto con crimen” por parte del Gobierno federal, el cual pidió romper.

“Las pruebas se acumulan a la vista de todos y todos los días: Baja California, Sinaloa, el piloto del Mayo –que tuvieron y dejaron ir–, Rocha Moya que sigue impune. Los señalados siguen protegidos. Y el país sigue pagando la factura”, dijo la gobernadora.

“Al gobierno federal le vuelvo a insistir: rompan el pacto con el crimen. Apliquen la ley a los suyos como buscan aplicarla contra la oposición. Cada día que no lo hacen, México pierde seguridad, confianza, inversión y empleos”, concluyó Campos Galván.

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