CSP descarta nexos de Maru con CIA

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que su administración tenga algún indicio con relación a que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fuera reclutada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para colaborar con dicho gobierno.

A raíz de la admisión que dio el gobierno estatal, semanas atrás, a agentes estadounidenses para que participaran en un operativo que se llevó a cabo en Chihuahua, la mandataria federal recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la que lleva a cabo una indagatoria.

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Reiteró que la intromisión de dichos elementos representó una vulneración a la Ley de Seguridad Interior, debido a que incurrieron en acciones para las que únicamente están facultadas las Fuerzas Armadas mexicanas.

“No tenemos ninguna información que nos pueda decir eso. Lo que nosotros hemos señalado aquí en la mañanera... y la Fiscalía lleva a cabo su propia investigación, es la entrada de agentes de Estados Unidos sin cumplir la Ley de Seguridad Nacional, haciendo operaciones que debían cumplir de forma exclusiva, de acuerdo con la ley, personal mexicano, sea de la Fiscalía, de las Policías o de la Guardia Nacional, o de Defensa y Marina, en el caso de seguridad pública y seguridad interior”, dijo.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que quienes militan en el Partido Acción Nacional (PAN), de donde emana la gobernadora, siempre han buscado acercamientos con el gobierno de la Unión Americana e incluso si eso implica una subordinación.

“Lo que sí es cierto es que el PAN siempre ha buscado una relación de subordinación frente a Estados Unidos. Entonces, lo que es cierto es que ha tenido una afinidad muy grande siempre con EU, de subordinación. Cuando Calderón fue presidente, pues se subordinó en mucho, en particular a la DEA, en la famosa guerra contra el narco”, declaró.