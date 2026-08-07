¿Cuándo entran los niños a la escuela este 2026? Esta es la fecha de regreso a clases

El regreso a clases está cada vez más cerca y madres y padres de familia ya se preparan para el inicio del nuevo ciclo escolar. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la fecha en la que niñas, niños y adolescentes de educación básica deberán volver a las aulas.

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, los niños entrarán a la escuela a finales de agosto de 2026. La fecha corresponde a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuándo entran los niños a la escuela en 2026?

La SEP estableció que el lunes 31 de agosto de 2026 será el primer día de clases del ciclo escolar 2026-2027 para educación básica.

El calendario contempla 185 días efectivos de clases y será aplicable en las 32 entidades del país. El ciclo escolar concluirá el viernes 9 de julio de 2027.

Antes del regreso de los estudiantes, los docentes participarán en la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, programada del 24 al 28 de agosto de 2026.

🔔 Publicamos el #CalendarioEscolar 2026-2027 para Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. 📆🏫



El próximo ciclo escolar iniciará el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio… pic.twitter.com/s2Va3bW7MK — SEP México (@SEP_mx) July 15, 2026

¿Qué niveles regresan a clases?

La fecha del 31 de agosto corresponde a:

Preescolar

Primaria

Secundaria

La SEP señala que el calendario es válido para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuándo serán las primeras vacaciones del ciclo escolar 2026-2027?

Después del inicio de clases, el calendario contempla dos periodos principales de receso escolar.

El primero será durante diciembre y enero. Las vacaciones comenzarán el 21 de diciembre de 2026 y concluirán el 5 de enero de 2027, por lo que las clases se reanudarán el 7 de enero.

El segundo periodo vacacional será del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Por ahora, la fecha que deben marcar madres y padres de familia en el calendario es el 31 de agosto de 2026, día en que comenzará oficialmente el nuevo ciclo escolar para millones de estudiantes de educación básica en México.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL