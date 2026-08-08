Respuesta rápida

Con la novedad de que el más reciente freno al envío a Estados Unidos de aguacate que se produce en Michoacán, concluyó ayer. El reinicio de las importaciones se irá dando de manera paulatina a partir de hoy. Es sabido que el recientemente levantado es el tercer cierre que acomete el Departamento de Agricultura de EU, pues antes realizó uno en 2024 y otro en 2022, pero resulta que también ha sido, para beneficio de los productores, el más corto, pues duró tres días, mientras los dos anteriores se prolongaron por una semana y diez días, respectivamente. “Continuaremos evaluando las condiciones y ajustando nuestras operaciones según corresponda”, refirió ayer la embajada estadounidense a cargo de Ronald Johnson. Apenas el jueves se conoció el envío de 1,500 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en la zona. Se dio una rápida respuesta, nos dicen, comparada con la del gobierno pasado.

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