También con los maestros

Y resulta que a la UNAM no es la única institución en la que se aplicó de manera inadecuada un examen en línea. Se acaba de informar de una prueba realizada a docentes por parte de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, mejor conocida como (ISICAMM), en la que hubo fallas, al grado de que ya saltó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y es que, según se ha informado, en la aplicación del pasado 2 de agosto —en una evaluación para decidir promociones—, al sistema le cargaron una prueba que no iba dirigida a docentes sino a directivos. El hecho, por supuesto, generó reclamos porque representó una pérdida de tiempo para los postulantes. Nos dicen que ante ello el SNTE ha informado que se mantendrá vigilante sobre la aplicación del instrumento. Aunque también hay que ver la otra cara de la moneda, porque del lado de los profes también se indagan casos de presunta suplantación de identidad y de uso de celulares durante la aplicación. Qué tal.