De México a Taco Bell: así rastreó la FDA el origen del brote de cyclospora

Reguladores sanitarios de Estados Unidos identificaron la lechuga iceberg rallada servida en restaurantes Taco Bell como la aparente fuente de un brote de cyclospora que ha enfermado a miles de personas en Michigan y estados vecinos. La investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) apunta a un proveedor mexicano como origen de la cadena de suministro involucrada.

De acuerdo con la FDA, el rastreo epidemiológico permitió identificar a un solo proveedor que abastecía de lechuga a los establecimientos de Taco Bell donde comieron las personas afectadas. La dependencia mantiene una investigación para determinar si el producto contaminado llegó a otros restaurantes y reforzó las inspecciones en la frontera para detectar mercancías relacionadas con el brote.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado el nombre del proveedor ni el punto exacto donde ocurrió la contaminación. No obstante, The Washington Post informó que la empresa Taylor Farms figura entre las posibles fuentes bajo investigación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una alerta de seguridad alimentaria por el brote de Cyclospora, parásito causante de la ciclosporiasis, e instaron a los consumidores a evitar la lechuga iceberg rallada en restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Los CDC informaron que el brote está relacionado con mil 644 casos confirmados por laboratorio asociados con restaurantes Taco Bell, aunque advirtieron que la cifra real podría ser considerablemente mayor, ya que muchas personas no se realizan pruebas diagnósticas y la confirmación de la enfermedad puede tardar hasta seis semanas.

De manera paralela, la agencia investiga otros casos de ciclosporiasis que no estarían vinculados con este brote.

Michigan concentra el mayor número de personas afectadas, con más de 4 mil 300 enfermos y 102 hospitalizaciones, según datos de las autoridades sanitarias estatales.

Los CDC precisaron que no todos los restaurantes Taco Bell ubicados en la zona afectada recibieron lechuga proveniente del mismo proveedor.

Ante la investigación, Taco Bell informó que retiró voluntariamente toda la lechuga suministrada por el proveedor bajo investigación y anunció que sustituirá el producto en un plazo de 24 horas en los restaurantes afectados.

La cadena añadió que excluirá de manera indefinida a dicho proveedor de su cadena de suministro en Estados Unidos como medida preventiva.

A principios de la semana, la empresa ya había anunciado el retiro temporal de algunos ingredientes en determinados establecimientos, sin especificar cuáles. Otros restaurantes independientes también optaron por retirar lechuga y verduras de hoja verde mientras continúan las investigaciones.

La cyclospora es un parásito microscópico que provoca una infección intestinal conocida como ciclosporiasis. Entre sus principales síntomas se encuentran diarrea acuosa prolongada, pérdida del apetito, pérdida de peso, cólicos abdominales, fatiga y náuseas.

Los síntomas suelen aparecer aproximadamente una semana después del consumo de alimentos o agua contaminados y, sin tratamiento, pueden prolongarse durante varias semanas. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han reportado fallecimientos relacionados con este brote.

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