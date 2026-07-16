Esta es la posible fuente de contagio de cyclospora que está provocando diarrea explosiva en EU

Una reciente ola de contagios de diarrea explosiva provocados por la bacteria cyclospora se ha desatado en varios estados de Estados Unidos, por lo que algunos medios aseguran que ya se encontró la verdura que podría estar detrás.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), hasta el corte del 13 de julio se han notificado aproximadamente mil 645 caso confirmados de personas infectadas con cyclospora en cuatro estados.

Michigan, Ohio, Virginia Occidental y Kentucky son los estados en los que se han reportado casos de ciclosporiasis; adicionalmente, se tiene conocimiento de más de 5 mil 100 casos que requieren varios análisis, y se ha precisado que aún no se ha confirmado que la fuente de contagio provenga de algún alimento en particular.

TE RECOMENDAMOS: Interferencia extranjera Trump desclasifica informes que probarían injerencia electoral de China en EU durante 2020

State, local, and federal partners are working together to investigate a multi-state outbreak of the parasite Cyclospora. Investigations to identify sources of illness are ongoing. For the latest information, visit: https://t.co/dA79vo8m7q

CDC has also issued a Health Alert… pic.twitter.com/BdJwXtB5MC — CDC (@CDCgov) July 15, 2026

Posible fuente de contagio de ciclosporiasis

Pese a que oficialmente no se ha confirmado la fuente de contagios de ciclosporiasis, diversos medios estadounidenses han sedalado algunas verduras, proveedores y cadenas de restaurantes como posible raíz del problema.

De acuerdo con la revista Food Safety, informes previos de los CDC apuntan investigaciones brotes de ciclosporiasis relacionados con una cadena de restaurantes de comida mexicana, una cadena de supermercados y un evento de caterings.

Asimismo, señalan como posible fuente de contagio por medio de cebollas blancas y verdes, pepinos y cilantro, así como lechuga y verduras de hoja verde; sin embarco, estos no han sido confirmados de manera oficial por ninguna autoridad.

Protect yourself from cyclosporiasis with quick, simple habits:



- Wash hands before and after handling produce



- Rinse all fruits and vegetables under running water



- Refrigerate cut, peeled, or cooked produce within 2 hours



📲 https://t.co/9zLPDfkFb9 pic.twitter.com/tad3urfGN2 — California Department of Public Health (@CAPublicHealth) July 15, 2026

Por su parte, el medio The Washington Post ha señalado que la diarrea explosiva provocada por el parásito cyclospora podría estar relaciónado con la cadena Taco Bell y la lechuga icberg picada de su proveedor Taylor Farms.

De acuerdo con los CDC, los brotes de ciclosporiasis en Estados Unidos anteriores se han relacionado con productos frescos como las frambuesas, repollo, albahaca, cilantro, perejil, brócoli, guisantes chinos, guisantes tirabeques y verduras de hoja verde.

Adicionalmente recomiendan a los restaurantes y minoristas seguir las prácticas básicas de seguridad alimentaria para evitar que la bacteria cyclospora pueda producir efectos negativos en la población.

Cyclospora is a parasite that can cause watery diarrhea, stomach cramps, and nausea. We're currently seeing an increase in cyclosporiasis cases around the country and in NYC.



Here's what New Yorkers should know: https://t.co/kpT1WfnT0x pic.twitter.com/WkuEeFQ00u — nychealthy (@nycHealthy) July 15, 2026

Además, se recomienta que las personas que tengan síntomas como vómito y diarrea no manipulen alimentos tanto en establecimientos comerciales como en sus hogares, con la finalidad de reducir la contaminación de estos.

“Se recomienda lavar y desinfectar los utensilios y las superficies antes y después de manipular alimentos. Asimismo, se deben lavar y desinfectar las vitrinas y los refrigeradores donde se hayan almacenado productos potencialmente contaminados” puntualizan los CDC.

Cyclosporiasis is an illness you get from the parasite Cyclospora cayetanensis (C. cayetanensis or Cyclospora). It usually spreads from contaminated water or food. Symptoms usually start within a week of ingesting the parasite. The main symptom is watery diarrhea. But it can also… pic.twitter.com/MiMf3fzZ9Y — Cleveland Clinic (@ClevelandClinic) July 14, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.