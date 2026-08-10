Baja Beach Fest rompe récord con derrama superior a los 300 millones de pesos en Baja California

Baja Beach Fest, el festival que se consolidó como uno de los eventos de música latina más importantes del mundo, demostró una vez más que su impacto va mucho más allá del entretenimiento, ya que este fin de semana, la derrama económica de más de 300 millones de pesos se extendió a hoteles, restaurantes, bares, comercios, servicios de transporte y toda una red de proveedores locales, beneficiando directamente a miles de familias y pequeños negocios.

En Rosarito, una ciudad fronteriza donde el turismo es el principal motor económico, la llegada de visitantes representó un impulso significativo. No sólo se llenó el recinto del festival; toda la ciudad se activó: los restaurantes y hoteles trabajaron a su máxima capacidad y los comercios locales vivieron una de sus mejores jornadas del año.

Baja Beach Fest, todo un éxito. ı Foto: Cortesía

Efectos económicos que pasaron fronteras

El efecto no solamente se quedó en Rosarito. Tijuana también sintió el impacto del evento, con una ocupación hotelera del cien por ciento y una intensa actividad en bares, restaurantes y servicios de hospedaje durante todo el fin de semana.

La derrama económica cruzó los límites del festival y se extendió a ambos lados de la frontera, evidenciando el poder de convocatoria de un evento que ya es referente a nivel internacional.

Baja Beach Fest, todo un éxito. ı Foto: Cortesía

Baja California, un destino de entretenimiento mundial

Con estos resultados, Baja California se posiciona una vez más como un destino de entretenimiento de primer nivel. La afluencia de turismo binacional no sólo reactivó la economía durante el fin de semana, sino que proyectó a Rosarito y Tijuana como ciudades capaces de albergar espectáculos de talla mundial, con una oferta gastronómica, hotelera y de servicios que está a la altura de los mejores destinos del país.

Baja Beach Fest vuelve a demostrar que es mucho más que música. Y con los resultados de este año, su impacto fue más allá del escenario: es un reflejo del potencial que tiene Baja California para consolidarse como uno de los destinos turísticos y de entretenimiento más importantes de México.

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Baja Beach Fest, todo un éxito. ı Foto: Cortesía